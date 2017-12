Mujer fue hallada muerta, con golpes y un crucifijo en la boca

Jueves, 07 de diciembre de 2017

Es un caso de verdadero misterio, registrado en el cementerio de la localidad de 9 de Julio. Examinan el cuerpo para obtener más pistas.





El ha­llaz­go de un ca­dá­ver en la lo­ca­li­dad de 9 de Ju­lio dis­pa­ró una ola de pre­gun­tas, no só­lo por la cau­sa de la muer­te si­no ade­más por la for­ma en que fue ha­lla­do el cuer­po: es­ta­ba sal­va­je­men­te gol­pe­a­do, te­nía la bo­ca ven­da­da y den­tro de ella un cru­ci­fi­jo. Pa­ra com­ple­tar el ma­ca­bro cua­dro, el lu­gar del ha­llaz­go fue el ce­men­te­rio de la lo­ca­li­dad. To­do ocu­rrió ayer.

Co­mo es ob­vio, la for­ma y lu­gar en que fue­ron en­con­tra­dos los res­tos hu­ma­nos die­ron lu­gar a las hi­pó­te­sis so­bre su­pues­tos ri­tos pa­ga­nos. Más allá que no se pue­da con­fir­mar ofi­cial­men­te es­te da­to, de­bi­do a que la in­ves­ti­ga­ción re­cién co­men­zó, fuen­tes con­sul­ta­das in­di­ca­ron que de la es­ce­na del cri­men sim­ple­men­te se pue­de ob­ser­var mu­cha sa­ña por par­te del au­tor, an­te lo cual ade­más de ma­ca­bra se tra­ta de una es­ce­na “ra­ra”.

El ce­men­te­rio de 9 de Ju­lio es­tá a un ki­ló­me­tro apro­xi­ma­da­men­te de la lo­ca­li­dad, por lo que no hay ca­sas en las in­me­dia­cio­nes, lo cual com­pli­ca to­do ya que no ha­bría aún tes­ti­gos. Se pre­su­me que el cuer­po fue aban­do­na­do du­ran­te la no­che y que su in­gre­so ha­bría si­do por una en­tra­da la­te­ral al ce­men­te­rio, que en el pa­sa­do fun­cio­nó co­mo in­gre­so prin­ci­pal a la ne­cró­po­lis. En esa zo­na se ha­bría en­con­tra­do mar­cas de un ro­da­do, se­gún re­ve­la­ron al­gu­nas fuen­tes ex­tra­o­fi­cia­les con­sul­ta­das, aun­que no se pue­de ase­gu­rar que el ase­si­na­to ha­ya ocu­rri­do den­tro del ce­men­te­rio.



En ho­ras de la ma­ña­na, el hom­bre que cui­da el ce­men­te­rio se to­pó con el ca­dá­ver que es­ta­ba irre­co­no­ci­ble, ya que fue gol­pe­a­do en el ros­tro, pre­sun­ta­men­te con un ob­je­to con­tun­den­te.

Ade­más de te­ner ven­da­da la bo­ca, te­nía unas bol­sas con la­dri­llos so­bre las pier­nas y es­ta­ba “co­mo sen­ta­da”, a un cos­ta­do de los ni­chos mu­ni­ci­pa­les.

Tal vez, un da­to que pue­da ayu­dar a orien­tar el ca­so sea re­co­no­cer a la víc­ti­ma, aun­que has­ta el mo­men­to po­co se pu­do sa­ber de su iden­ti­dad ya que no se­ría de la lo­ca­li­dad ni zo­nas ale­da­ñas, las cua­les fue­ron aler­ta­das con la es­pe­ran­za que al­guien pue­da re­co­no­cer a la mu­jer, cu­ya edad tam­po­co es­tá cla­ra de­bi­do a su es­ta­do, aun­que se cree que se­ría ma­yor de 50 años. Las ma­nos, pier­nas, to­bi­llos tam­bién es­ta­ban vi­si­ble­men­te gol­pe­a­dos.

En el lu­gar se pre­sen­tó el fis­cal de Go­ya, Fran­cis­co Arrué, quien si bien no brin­dó de­cla­ra­cio­nes, or­de­nó que el cuer­po sea lle­va­do a es­ta ciu­dad pa­ra que se re­a­li­ce la au­top­sia co­rres­pon­dien­te y ob­te­ner más pis­tas.