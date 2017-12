Denunciaron al subsecretario de Trabajo por abuso sexual

Miércoles, 06 de diciembre de 2017

Se trata de Alejandro Jofré, quien fue acusado por dos de sus empleadas ante la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual





Un escándalo golpea por estas horas al gobierno de la provincia de Mendoza. El subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré, fue denunciado por supuesto abuso sexual por dos empleadas del organismo que dirige. Las acusaciones fueron realizadas en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.



El caso quedó bajo secreto del sumario, pero según trascendió, el funcionario habría tocado las partes íntimas de las dos mujeres en reiteradas ocasiones. Esto llevó a que radicaran una presentación contra Jofré en la Justicia. Desde el gobierno provincial indicaron que el funcionario seguirá en su cargo por el momento, por lo que las empleadas deberán seguir bajo la órbita del acusado mientras avanza la investigación. El caso será investigado por la fiscal Cecilia Bignert.



Al parecer estos no serían los únicos casos que involucran al subsecretario. Según publica el diario Sol, en los últimos meses fueron varias las mujeres que comentaban las conductas del funcionario. Incluso algunas de ellas se vieron obligadas a pedir el traslado a otras oficinas. Hasta ahora, Jofré se abstuvo de dar explicaciones ante las dos acusaciones.



Paradójicamente, el 0800 al que se debe llamar en caso de sufrir "violencia laboral" en Mendoza (una falta que incluye aquellas conductas que directa o indirectamente estén dirigidas a ocasionar un daño, sufrimiento físico o acercamiento sexual no deseado sobre los trabajadores) es controlado por la propia subsecretaría que comanda Jofré.



"La violencia laboral es el acoso, hostigamiento que sufren los empleados por parte de sus propios compañeros y de cualquier persona dentro de la estructura jerárquica. Genera un efecto no deseado que es que esa persona empieza a sufrir una afectación física a raíz de esa exclusión", había dicho el funcionario ante canal Siete de Mendoza cuando puso en marcha el número para hacer las denuncias.



El escándalo estalló en un momento en que la visibilidad del funcionario es aún mayor que en el resto del año, pues es en estos días que comienzan las negociaciones paritarias con los gremios estatales. Trascendió que ese sería uno de los motivos por los que el subsecretario no es removido aún de su cargo.