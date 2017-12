El Gobierno presentó pruebas sobre el supuesto uso de armas de los mapuches

Miércoles, 06 de diciembre de 2017

En un nuevo giro en la causa por la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel durante un desalojo de tierras en Bariloche tras un enfrentamiento con la Prefectura, el Gobierno presentó ante la Justicia elementos que probarían que la comunidad mapuche tenía armas de fuego y que había referentes de la RAM en la zona.





Según informaron a Infobae en la Casa Rosada, el juez Gustavo Villanueva ya tiene en su poder fotos y testimonios que tomaron los prefectos del Grupo Albatros donde se muestran armas, equipos handy, celulares y ropa que usaron los referentes de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, el sábado 25 de noviembre cuando murió Nahuel.



"La comunidad mapuche de Villa Mascardi actuó con apoyo de referentes de la RAM y de grupos mapuches de Chile, que les aportaron armas y desplegaron toda una logística militar de defensa y ataque", precisó uno de los funcionarios que trabajó en la presentación realizada ante la Justicia.



Los 21 prefectos de Albatros ingresaron a la zona para desalojar y fueron enfrentados con disparos. Luego sacaron fotos de las armas y equipos de los mapuches que tras el enfrentamiento y la muerte de Nahuel se entregaron al juez Villanueva.







Por otra parte, el Gobierno aportó fotos del momento en que un concejal del kirchnerismo, Ramón Chiocconi, junto al titular del parlamento mapuche de Neuquén, Luis Pilquiman, y el juez laboral Rubén Marigo, ingresaron el día después de la muerte de Nahuel y "limpiaron" la escena del crimen.





Según denunció el Gobierno, estos referentes ingresaron al lugar y se llevaron vainas 9mm como las que usó la Prefectura. Pero también aducen que retiraron armas y otros elementos de los mapuches. En diálogo con Infobae, tanto Pilquiman como el concejal Chocones habían dicho que ingresaron a la zona de Villa Mascardi para "asistir" a los mapuches que estaban heridos pero que no llegaron hasta la escena del crimen.



En el Gobierno hay un informe reservado con el testimonio de seis integrantes del Grupo Albatros en el que relatan todos los hechos y exponen fotos de las armas de los mapuches, presuntamente aportadas por la RAM. Esos mismos informes obran en poder del juez. Esta sería una de las razones por las que el magistrado aún no ingresó a las tierras de parque nacionales todavía ocupadas para realizar una inspección ocular. "No tiene sentido una inspección en un lugar en el que se borraron todas las huellas", dijo un funcionario del Gobierno consultado por Infobae.



Por otra parte se supo que los referentes de la comunidad mapuche tenían una "logística militar" con trincheras, puestos de vigilancia y una camioneta blanca de patente chilena que les aportaba alimentos y armas. Se informó también que hubo cuatro trasandinos que estarían vinculados con la Coordinadora Arauco-Malleco, que aportó logística y armas.



En el Gobierno también aseguran que al joven Nahuel le pagaban 500 pesos por día para estar "resistiendo" en Villa Mascardi ante un desalojo y que la familia del joven muerto aseguró que no tenían más que ver con la causa mapuche. Durante esta tarde se realizará en la Casa Rosada una reunión con los gobernadores de la Patagonia para evaluar estos hechos y el avance del grupo RAM en el sur a fin de tomar algunas medidas.