Arjona no puede sacar sus instrumentos del país Miércoles, 06 de diciembre de 2017 Se logró destrabar el conflicto por el que los equipos quedaron retenidos en el DirecTV Arena, pero ahora permanecen en la Aduana y peligra el próximo recital del guatemalteco

La pesadilla de Ricardo Arjona pareciera no tener fin. Después de la cancelación de su sexto show en el DirecTV Arena -horas antes del inicio-, su representante acusó a la productora que lo trajo al país, 6 pasos, de no permitirle retirar los equipos y los instrumentos del estadio. Pero tras la intervención de Gustavo Carracedo, a cargo de la Fiscalía N° 20 de Malvinas Argentinas, fueron puestos a disposición de la productora del artista guatemalteco.





"La Justicia dijo que las cosas no eran de ellos (por 6 Pasos) y no podía retenerlas. Fue todo una locura de ellos. ¿Cómo te vas a quedar con algo que es de otros? En tres horas nos dieron todo", dijo a Teleshow Damián Cassino, representante de Arjona.



Sin embargo, el conflicto continúa. Según su testimonio, 6 Pasos fue la encargada de la importación de los equipos y los instrumentos. Pero "por un incumplimiento" de la productora, la AFIP los retuvo en la Aduana. De esta manera, corre en riesgo el próximo show de Arjona, programado para el próximo sábado en Guatemala.





"Los equipos entraron a nombre de ellos y son los responsables de esto. La AFIP los dio de baja por incumplimento. No sé por qué y no sé si lo hicieron a propósito. Pero es un incumplimiento de ellos otra vez. Ahora hay que substituir al importador", contó Cassino.



Los trámites legales para resolver esta situación ya se están realizando y el hombre confía en que se destrabe en las próximas horas para que Arjona pueda realizar su próximo recital en su país de origen. "Hoy era un día importante para terminar con todo esto. No sé si se llega a hacer el show", dijo Cassino.



El escándalo comenzó el viernes 1 de diciembre pasado, después de su quinto show en el DirecTV Arena -en total debía realizar seis-. A través de su cuenta en Twitter, el artista anunció: "Buenos Aires. Volver es siempre como empezar de nuevo. Se les quiere y se agradece la magia y la complicidad. 5 noches como tatuaje".





Según su representante, la sexta función (la que debía realizarse el 2 de diciembre) estaba pactada por contrato, al igual que el regreso de los instrumentos y los equipos del cantante a Guatemala el 3 de diciembre. Pero 6 Pasos empezó a "insistir" en la cancelación del show y pusieron a la venta las entradas un día antes a modo de "extorsión". En ese sentido, explicó: "Lo empezaron a chantajear. Le dijeron que iba a tener que tocar frente a 50 personas para que cancelara el recital y devolviera la plata. Sin embargo, en el contrato estaba aclarado por contrato que si se cancela un show no se devuelve la plata".



La productora 6 Pasos emitió un comunicado en el que desmiente a Arjona y lo acusa de "poco profesional" y le pidieron disculpas "a los 243 fans que compraron su entrada para el sexto show, que el artista se negó a realizar".