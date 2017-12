Horóscopo para hoy 6 de diciembre del 2017 Miércoles, 06 de diciembre de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES



Sepa que frente a las situaciones que se le presenten en la jornada, le hará bien armarse de paciencia o ponerse en guardia.



Amor: Esa nueva oportunidad con su pareja le permitirá pasar momentos inolvidables. No la desaproveche.

Riqueza: Permítase gastar parte de sus ahorros en lo que realmente le interesa.

Bienestar: Vivirá un grandioso día para disfrutar tranquilamente en el seno familiar.





TAURO



No debería abrirle las puertas a la confusión. En esta jornada, no se deje atrapar por indecisiones que no le pertenecen.



Amor: Su alma gemela le solicitará una relación más libre y sin compromiso. Evalúe si está en condiciones de tolerarla.

Riqueza: Deberá buscar un asesor. Algunos temas financieros despertarán su preocupación.

Bienestar: Busque la manera de quitarse la tensión para no tener que vivir con ella.



GÉMINIS



Cuando diga lo que siente, hágalo de un modo que no ofenda a nadie, de lo contrario, la comunicación será imposible en esta jornada.



Amor: Hoy su pareja lo obligará a definir la situación. Cuide las emociones, ya que se encuentran con altibajos.

Riqueza: Olvídese de los lujos y de los caprichos innecesarios. Mida su presupuesto.

Bienestar: Intente escuchar a su físico como su mente, le están reclamando a gritos un descanso.



CÁNCER



Mañana propicia para que confíe en su visión y pueda tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado.



Amor: Pida disculpas y cambie de actitud. Su pareja le dará una nueva oportunidad.

Riqueza: No desaproveche la positiva influencia de la Luna para realizar ese negocio que parece tan prometedor.

Bienestar: Sepa que juntarse con amigos le permitirá recordar viejos tiempos en buena compañía.



LEO



No dude y cambie de rumbo. Evite seguir empecinado en lograr esos objetivos que le son imposibles de concretar en su vida.



Amor: Olvídese de los tiempos pasados. I¿Momento ideal para revitalizar y sostener la relación amorosa actual.

Riqueza: Tome las precauciones necesarias. Algunas condiciones laborales engañosas pueden alterar su jornada.

Bienestar: Si siente que nada lo satisface, acérquese a la lectura u otro esparcimiento.



VIRGO



Procure hacer a conciencia un profundo análisis introspectivo. Sepa que muchas veces le puede ser útil para encarar de otra forma la vida.



Amor: Sentirá ganas de encontrar el amor de su vida. Está todo a su favor para la búsqueda.

Riqueza: Etapa ideal para resolver asuntos financieros pendientes y realizar pagos atrasados.

Bienestar: Tarde ideal para descansar, reflexionar en soledad y dedicarse a pensar sobre las cuestiones de su vida.



LIBRA



Etapa oportuna para que empiece a prestar atención a las pequeñas cosas de la vida, serán su guía para el éxito.



Amor: No cree un distanciamiento entre su pareja y usted, tengan una comunicación más fluida.

Riqueza: Será un día especial para los negocios, las inversiones y la resolución de asuntos financieros.

Bienestar: Haga Reiki o Yoga. Lo ayudará en el plano físico y en su modo de pensar.



ESCORPIO



Deberá recapacitar antes de emitir sus opiniones, de lo contrario, podrá predisponer en su contra a más de uno.



Amor: Produzca un cambio en ciertas actitudes, así podrá revitalizar la relación.

Riqueza: Fortalezca su energía para innovar con propuestas en el ámbito laboral.

Bienestar: Aplicando una actitud realista, allanará su camino y alcanzará pronto sus metas.



SAGITARIO



Una situación poco agradable lo tendrá a maltraer. No culpe a los demás si todo no sale como usted se lo propuso y esperaba.



Amor: La presencia venusiana lo hará transitar momentos inolvidables en el amor.

Riqueza: Un problema financiero absorberá su atención. Le exigirá una decisión inmediata y drástica.

Bienestar: Necesitará reponer energías, procure dormir bien. Si puede descansar, hágalo.



CAPRICORNIO



Tendrá que estar más alerta y actuar con cautela. Será un momento oportuno para realizar pequeños cambios en el entorno.



Amor: Aprenda que de usted dependerá que esta relación se transforme en algo estable y duradero.

Riqueza: Ciertas dificultades económicas lo obligarán a revisar el equilibrio de sus ingresos y egresos.

Bienestar: Será un día donde se sentirá un poco triste, haga cosas que fortalezcan su autoestima.



ACUARIO



Durante el día evite detenerse. No desaproveche la potencia de los astros para realizar esos movimientos estratégicos en su vida.



Amor: Seguramente su alma gemela lo acusará de la falta de entrega y pasión. Recurra a sus capacidades innatas.

Riqueza: Evite delegar en manos ajenas sus responsabilidades laborales.

Bienestar: Transcurra sin prisa y respire profundamente. Intente disfrutar de unas horas de relax.



PISCIS



Comprenda que el sacrificio y la fuerza interior son las claves para alcanzar la prosperidad en su vida cotidiana.



Amor: No dude en suspender sus compromisos. Su pareja le propondrá una cena íntima.

Riqueza: Obtendrá el apoyo de una persona importante para el proyecto que tanto le interesa. Acéptelo.

Bienestar: Pronto notará que sus responsabilidades profesionales lo abruman, trate de descansar.