"Mientras no me releven voy a seguir en la función", dijo el jefe de la Armada Miércoles, 06 de diciembre de 2017 El almirante Marcelo Srur rompió el silencio y habló de su continuidad en el cargo. Además aseguró que no pierde la "esperanza", más allá de que "el tiempo transcurrido es incompatible con la vida". Ratificó que el submarino ARA San Juan estaba en condiciones de navegar



El jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Marcelo Srur, habló por primera vez desde la desaparición del submarino ARA San Juan. "Estoy a disposición de lo que el Poder Ejecutivo y lo que el ministro (de Defensa ) informe o necesite. En tanto y en cuanto a mí no me releven, voy a seguir en la función", afirmó.



La búsqueda del ARA San Juan continúa, pero el tiempo transcurrido desde que se perdió contacto con la nave "es incompatible con la vida humana", admitió también Srur.



"Queremos llegar hasta el hueso con esta situación. Un marino nunca abandona un hombre. Es algo propio de nuestra condición. Pero estamos en una fase crítica e incompatible con la vida humana. Vamos a investigar hasta las consecuencias finales, independientemente del trabajo que hace la Justicia", dijo Srur en declaraciones a Radio Mitre.





"La búsqueda continúa aunque no hayamos localizado el submarino y esa sea una preocupación mayúscula", señaló Srur, en la primera entrevista que concedió desde que el submarino se perdió en aguas del Atlántico sur hace 21 días.



El militar aseguró también que el ARA San Juan se encontraba en condiciones de navegar, pero aclaró que los sumergibles "no poseen una caja negra" como la que tienen los aviones, y por eso "será necesario" encontrar al submarino para "saber qué pasó".



"Los tripulantes son profesionales que están preparados para cumplir sus tareas, cada uno de ellos es responsable de chequear absolutamente todo", remarcó.



En relación a los diversos contactos que se recibieron desde el sumergible perdido, Srur remarcó que existe un llamado efectuado a un número particular del que la Armada Argentina aún no tiene conocimiento.



"Tenemos que llegar a la conclusión y determinar exactamente qué es lo que quiso comunicarse desde el ARA San Juan. En el último contacto que tuvo con la Base Naval de Mar del Plata se le indicó que debía seguir navegando hacia ese destino", añadió el marino.



Mientras se aguarda un nuevo parte de la Armada, ayer se conoció que dos minisubmarinos rusos que rastrean a 6 mil metros de profundidad se sumaron a la búsqueda del San Juan. Según dijo el vocero de la fuerza, falta chequear tres posibles imágenes compatibles con el submarino desaparecido.