Confesó que mató a su hijo porque "se portaba mal y robaba"

Miércoles, 06 de diciembre de 2017

La madre, de 26 años, intentó mentir en su coartada pero finalmente se quebró y fue detenida





Una mujer asesinó a golpes a su hijo e intentó mentir ante la policía y funcionarios judiciales hasta que quebró en llanto y confesó el atroz crimen ocurrido en la localidad bonaerense de Don Orione, partido de Almirante Brown.



El nene de seis años, identificado como Dylan Uriel Marchioni, fue llevado por su madre, de 26, y su padrastro al hospital Materno Infantil Eduardo Oller de la localidad bonaerense de San Francisco Solano, brutalmente golpeado, pero los médicos constataron que ya estaba muerto.



La crueldad aplicada durante el crimen estaba a la vista: el niño tenía un brazo fracturado, cortes en la cara, en el pecho, en los pies y en la cara, compatibles con un palo filoso, y marcas de precintos en las extremidades.



Según la primera versión que dio la madre ante policías y funcionarios judiciales, a su hijo hacía cuatro años que no lo veía ya que estaba a cargo de sus tíos paternos, y que alrededor de las 6.30, escuchó que golpeaban palmas en forma de aviso en la puerta de su vivienda, ubicada en la calle Humahuaca al 800 del citado distrito del partido del sur del conurbano.





Al salir, y siempre según su versión inicial, la mujer encontró a su hijo tirado en la vereda, con el DNI entre sus piernas y múltiples lesiones en su cuerpo, por lo que decidió llevarlo de urgencia al hospital junto a su pareja, de 29 años, precisaron fuentes policiales.



Sin embargo, en la declaración de la pareja los funcionarios judiciales detectaron varias contradicciones. Al hacer hincapié en los hechos que no quedaban claros, la mujer se puso nerviosa al advertir que se caía su coartada, quebró en llanto y manifestó que había matado a golpes a su hijo porque "se portaba mal y robaba cosas".



La mujer, que está embarazada y tiene otros cuatro hijos, intentó desligar del crimen a su pareja, pero éste igualmente quedó detenido, ya que su participación en la golpiza se dio por acreditada, incluso por las dimensiones de la precaria vivienda en la que convivían, donde hubiera sido imposible que no se enterara de lo que sucedía.



¿Ustedes vinieron porque mi papá mató a mi hermano?

Además, según fuentes de la investigación, al dirigirse los efectivos a la casa en donde ocurrió el asesinato para realizar un allanamiento, uno de los hijos de la mujer, de 4 años, preguntó: "¿Ustedes vinieron porque mi papá mató a mi hermano?".



La mujer quedó detenida por el delito de "homicidio agravado por el vínculo" y su pareja por "homicidio", mientras que en la vivienda se secuestró ropa manchada con sangre que pertenecía al nene y un juego de precintos que habrían sido utilizados para atarlo. En tanto, el cuerpo del niño fue trasladado a la morgue judicial para realizarle la autopsia.



Intervino en primera instancia el fiscal Jorge Saizar, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de Quilmes, pero luego, por la jurisdicción del lugar en donde ocurrió el crimen, la causa fue derivada a la UFI 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.



Con información de Télam