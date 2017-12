Acusado admitió la relación pero dijo que no la mató Martes, 05 de diciembre de 2017 Para la querella fue un crimen planificado. El detenido hizo un relato nuevo de lo ocurrido en enero de 2016. Declararon tres testigos.





En el Tri­bu­nal Oral Pe­nal Nº1 se de­sa­rro­lló la pri­me­ra au­dien­cia por el cri­men de la jo­ven Ta­ma­ra Ya­que­lin Za­la­zar de 19 años, en­con­tra­da muer­ta en una al­can­ta­ri­lla so­bre Ru­ta 5, cer­ca de Lo­mas de Gon­zá­lez. El cri­men de la mu­cha­cha su­ce­dió en ene­ro de 2016, por el cual un pro­fe­sor de fi­lo­so­fí­a, Ra­úl Al­ber­to Es­ca­lan­te, es­tá en el ban­qui­llo de los acu­sa­dos. El sos­pe­cho­so de­cla­ró 1 ho­ra 40 mi­nu­tos. Brin­dó un nue­vo re­la­to por­que “en el mo­men­to de su de­ten­ción no que­ría per­der a su fa­mi­lia, su ca­sa y su tra­ba­jo”. Ase­gu­ró que no la ma­tó pe­ro ad­mi­tió que te­nía una re­la­ción sen­ti­men­tal con la jo­ven­ci­ta.

Po­co des­pués de las 8 co­men­zó la au­dien­cia en la cual Ra­úl Al­ber­to Es­ca­lan­te es­tá sin­di­ca­do co­mo au­tor ma­te­rial del “Ho­mi­ci­dio ca­li­fi­ca­do me­dian­do vio­len­cia de gé­ne­ro” en el que per­die­ra la vi­da Ta­ma­ra Y. Za­la­zar.

An­te el Tri­bu­nal, Es­ca­lan­te de­ci­dió “con­tar su ver­dad de los he­chos”, un re­la­to dis­tin­to al re­a­li­za­do en el mo­men­to de su de­ten­ción en fe­bre­ro de 2016.





“Con­té de una ma­ne­ra por te­mor a per­der mi fa­mi­lia, mi ca­sa y mi tra­ba­jo”, di­jo al co­men­zar su de­cla­ra­ción. En un ex­ten­so re­la­to de­jó de ma­ni­fies­to que co­no­ció a “Ya­que” (co­mo la lla­ma­ba), por me­dio de una red so­cial. “E­lla me en­vió so­li­ci­tud de amis­tad y la acep­té. Em­pe­za­mos una ra­ra re­la­ción. No re­cuer­do si ella me dio su nú­me­ro o fui yo, pe­ro los men­sa­jes que nos man­dá­ba­mos eran eró­ti­cos. Yo no es­ta­ba acos­tum­bra­do a eso, pe­ro me pren­dí en el jue­go. Ella sa­bía que te­nía fa­mi­lia e hi­jos”, di­jo.

En par­te de su tes­ti­mo­nio con­tó que el 12 de ene­ro ella le pi­dió pa­ra ver­se y que era ese en­cuen­tro el pri­me­ro que te­ní­an. “A­cor­da­mos un lu­gar y su­bió al au­to. Fui­mos a un mo­tel. Ella sa­bía que de­bía via­jar ha­cia Pa­ra­je Ta­cua­ral y fue en­ton­ces que me pi­dió que la acer­ca­ra a un cum­ple­a­ños en el Pa­ra­je 89”.

Con­tó Es­ca­lan­te que jus­to en el ac­ce­so al pa­ra­je es­ta­ba es­ta­cio­na­do un au­to ro­jo por un des­per­fec­to me­cá­ni­co con tres ocu­pan­tes, quie­nes re­sul­ta­ron ser co­no­ci­dos de la jo­ven­ci­ta. Allí la ha­bría de­ja­do a Ta­ma­ra. Y des­pués no su­po na­da más de ella has­ta cua­tro dí­as des­pués que la Bri­ga­da lo bus­có por su­pues­ta vin­cu­la­ción a la muer­te de la chi­ca.

“Lo de Es­ca­lan­te fue un cri­men pla­ni­fi­ca­do. Fue po­co cre­í­ble su re­la­to nue­vo. En un mo­men­to di­jo que per­dió su te­lé­fo­no ce­lu­lar cuan­do es­ca­pa­ba de la Po­li­cía en me­dio del cam­po y des­pués qui­so po­ner co­mo prue­ba un su­pues­to vi­deo del en­cuen­tro que tu­vo con Ta­ma­ra”, afir­mó Her­min­do Gon­zá­lez des­de la que­re­lla.

Co­mo tes­ti­gos se pre­sen­ta­ron an­te el Tri­bu­nal sus pa­dres y la ex sue­gra de la mu­cha­cha.

Los tres coin­ci­die­ron en que Ta­ma­ra era una bue­na ma­dre y que no es­ta­ría mu­cho tiem­po le­jos de su hi­jo de dos años.

A su fa­mi­lia le ha­bía di­cho que te­nía que co­brar una pla­ta por un tra­ba­jo y que vol­ve­rí­a. De su ca­sa ubi­ca­da en el ba­rrio San Mar­cos sa­lió a las 12:30 y al no re­gre­sar, los pa­dres re­a­li­za­ron la de­nun­cia de de­sa­pa­ri­ción.

“Cuan­do lle­ga­mos a la co­mi­sa­ría el 13 de ene­ro con la fo­to de ella, la Po­li­cía me di­jo que ha­bí­an en­con­tra­do un cuer­po y que te­nía que ir a la mor­gue pa­ra sa­ber si era mi hi­ja”, di­jo en­tre lá­gri­mas Ma­rí­a, ma­má de Ta­ma­ra.

El de­ba­te con­ti­nua­rá el lu­nes 11 a las 8.