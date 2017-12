Lula da Silva sigue liderando los sondeos presidenciales en Brasil Lunes, 04 de diciembre de 2017 Una encuesta realizada por la firma Datafolha revela que el ex presidente lidera las intenciones de voto con el 34%.

También estiró su ventaja a cuatro puntos porcentuales ante una eventual segunda vuelta. Las elecciones tendrán lugar en octubre de 2018



Luiz Inácio Lula da Silva continúa liderando las intenciones de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2018, y amplió su ventaja para un eventual ballotage, según un sondeo publicado este domingo.



El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y ahora pelea en segunda instancia una condena a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, lidera con 34% las intenciones de voto, seguido por el diputado de derecha Jair Bolsonaro, con 17%, de acuerdo a la encuesta de la firma Datafolha.



En selección libre (sin que el entrevistador mencione nombres), Lula también lideró con 17% de los votos, dejando a Bolsonaro, del Partido Social Cristiano, de nuevo en segundo lugar con 11%. En esta simulación 46% de los consultados dijeron no saber por quién votarán en 2018, en tanto que el 19% se inclinó por la opción "nadie".



En un sondeo de Datafolha divulgado en octubre, Lula tenía en promedio 35% de los votos y Bolsonaro 16%.





En Brasil, que elegirá su próximo presidente en octubre de 2018, el voto es obligatorio y el sistema contempla una segunda vuelta en caso de que ningún candidato logre más de la mitad de los votos en la primera vuelta.



El líder de la izquierda latinoamericana, que además está investigado en otros seis casos judiciales, salió victorioso en los escenarios levantados por Datafolha para una hipotética segunda vuelta y aumentó su ventaja en cuatro puntos porcentuales.



Otros nombres propuestos en el sondeo de opinión fueron los de la ex candidata y líder ambientalista Marina Silva (Rede), en tercer lugar (9-10%), el gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), en cuarto lugar (6-9%) y el ex gobernador de Ceará (nordeste), Ciro Gomes (PDT), en el quinto lugar (6-7%).



Aunque Lula ya se anotó en la carrera presidencial, su candidatura está en veremos debido a su situación judicial.



El escenario no está claro. Si bien el ex mandatario estaría fuera de la elección en caso de que la sentencia impuesta en julio de este año fuese ratificada en segunda instancia, analistas ven opciones legales que le permitirían competir incluso siendo condenado.



En una elección sin Lula, Datafolha arroja a Bolsonaro (21%) en primer lugar. Marina Silva y Ciro Gomes, ambos exministros del expresidente y líder sindical, capitalizarían el voto de la izquierda subiendo a 16% y 12%.



En este caso, el ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, también del PT y cuyo nombre ha sonado como un eventual sustituto para Lula pese a haber perdido la reelección en 2016, quedaría apenas con 3% del electorado.



Datafolha realizó 2.765 entrevistas entre el 29 y 30 de noviembre en 192 ciudades, con un margen de error de 2 puntos.



Con información de AFP