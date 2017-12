Mató a su esposa, intentó suicidarse y lo asistió una ministra de Salud

Lunes, 04 de diciembre de 2017

Ocurrió en la localidad de Joaquín V. González. La funcionaria, sin saber lo que había pasado, socorrió al femicida







El hecho ocurrió el viernes pasado en pleno centro de la localidad salteña de Joaquín V. González y a la vista de varios vecinos. Sergio Miño asesinó de cuatro disparos a su esposa, Mariana Segovia, y luego huyó en su camioneta por la ruta 16, donde al parecer chocó intencionalmente contra un camión. Al parecer la pareja estaba atravesando una separación. El femicida fue asistido en el lugar por la ministra de Salud de Chaco que casualmente pasaba por el lugar.



Los vecinos de Joaquín V. González todavía no salen del asombro. A media tarde del viernes y desde el interior de su camioneta Hilux, Sergio Miño le disparó cuatro veces en el pecho a Mariana Segovia, su mujer, frente a decenas de personas que en ese momento caminaban por el centro del pueblo. Segovia murió minutos más tarde en el hospital local y Miño, de 40 años, escapó a toda velocidad por la ruta 16.





Tras cometer el crimen y huir, el femicida impactó de frente contra un camión, en lo que todavía no está claro si se trató de un accidente o de un intento de suicidio. La escena fue vista por Mariel Crespo, ministra de Salud de Chaco, quien circunstancialmente pasaba por el lugar y se apresuró a socorrer a Miño, al que reanimó sin saber que había cometido un crimen apenas unos minutos antes.







Tras esa primera asistencia arribó al lugar una patrulla policial y una ambulancia que trasladaron a Miño hasta el hospital de Metán. Desde la Fiscalía Penal de Joaquín V. González informaron que el autor del crimen de Mariana Segovia no corre riesgo de vida, razón por la que permanecerá internado con custodia policial y cuando se restablezca su salud será imputado por el homicidio de su esposa.



Extraoficialmente y según publica el diario salteño El Tribuno de Salta en base al relato de algunos testigos, el matrimonio habría tenido problemas y ambos estaban hablando de una separación. El marido se habría resistido a dar ese paso y reaccionado de la peor manera contra su mujer