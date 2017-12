Macedo y Urtubey revelaron el sexo de su futuro bebé Lunes, 04 de diciembre de 2017 La actriz y el gobernador salteño estuvieron en el living de la diva quien, pese a que los futuros padres todavía no lo habían contado públicamente, adelantó la tan ansiada noticia



Como decía el Chavo del 8, fue "sin querer, queriendo". O algo así. Durante una extensa entrevista que brindaron la actriz Isabel Macedo y el gobernador Juan Manuel Urtubey, Susana Giménez se refirió a "la beba" que la pareja tendrá el año próximo, por lo que los futuros padres debieron confirmar que están esperando una hija.





"¿Por qué dijiste 'la bebita'", le preguntó la actriz a la conductora, ante lo que Susana se preguntó si todavía no habían revelado el sexo de la futura hija de la pareja.



"Yo no lo habia dicho", señaló Macedo entre risas mientras Susana le mostraba su tradicional carpeta con preguntas que le arma la producción del programa.





Entonces la actriz bromeó con que en ese momento le estaban avisando a la familia que van a tener una hija.



Lo cierto es que, luego, la artista y el gobernador salteño volvieron a confirmar que van a tener una beba de la que todavía no se reveló el nombre.



Durante la charla Susana quiso saber si la pareja se había comprado "un libro de nombres" pero ambos dijeron que todavía no resolvieron el tema.



"Por ahora es la bebita", señalaron los futuros padres.



Durante el encuentro con Susana, en tanto, hablaron de todo: de la vida de la pareja en Salta, de cómo se conocieron y hasta de los planes futuros de Urtubey como posible candidato presidencial.





Sobre el embarazo que lleva 15 semanas, ambos contaron que sienten algo de ansiedad y que desde que se enteraron de la noticia Macedo se hizo varias ecografías.



"Llevamos 8 ecografías", dijo la actriz para la sorpresa de la conductora. Macedo además dijo que si pudiera, tendría un ecógrafo en su casa porque quiere ver los movimientos de su futuro bebé todo el tiempo. "Tendría un ecógrafo en la mesita de luz", bromeó.



La pareja también recordó la noche en que se conocieron. "Estuvimos predestinados para estar juntos", dijo el gobernador quien, consultado por la conductora, no descartó postularse como candidato presidencial para 2019.



"¿Vas a ser candidato a presidente?", indagó Susana.



"Puede ser. En Argentina hay que construir una alternativa", respondió el dirigente salteño.



Durante la larga conversación, la pareja se refirió también a la vida que llevan juntos en Salta y el cambio de vida que implicó para la actriz la mudanza.



"¡Sos gobernadora casi!", aseguró Susana entre risas.



La invitada le respondió que acompaña a varias actividades políticas a su esposo y que se conmueve con su trabajo.