Horóscopo para hoy 4 de diciembre del 2017 Lunes, 04 de diciembre de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries



Madure y compórtese como un adulto. En caso de que las cosas no salgan como usted quiere, evite ponerse histérico con su entorno.

Amor: En esa salida, podrá encontrar a esa persona que lo alejará de la rutina.

Riqueza: Si alguna persona se acerca usted a por un consejo, bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio.

Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta.





Tauro





En esta jornada, recuperará la sonrisa y conseguirá olvidar los malos momentos vividos días atrás con su entorno.

Amor: Deje de reírse de los errores de su alma gemela. Sea respetuoso y busquen juntos la solución.

Riqueza: Sepa que utilizando su percepción, podrá reapuntar sus finanzas. Aprovéchela.

Bienestar: Trate de salir a pasear o de compras en compañía. En este día, trate de distraerse.



Géminis





Descubra el verdadero sentido a su vida. Ya que seguramente en este día se sienta más espiritual e idealista.

Amor: No insista en querer cambiar a su pareja. Nadie es perfecto, y usted tampoco.

Riqueza: Impida que los parientes intervengan en los trámites comerciales, ya que podrían demorarse.

Bienestar: Aunque usted desee quedarse en su casa, acepte la invitación de ir a cenar con amigos.





Cáncer





Deberá estar más atento a los acontecimientos que surjan. Nuevos caminos están a punto de abrirse ante sus ojos.

Amor: Transitará angustiado a causa de un conflicto que ha surgido con su pareja. Pronto se resolverá.

Riqueza: Evite alterarse por la falta de tacto de sus pares. Sea más tolerante.

Bienestar: Borre el mal humor y permítase disfrutar día a día las energías positivas que le ofrece la vida.





Leo





Aproveche el momento, ya que contará con buena energía en esta jornada para progresar en su vida personal.

Amor: Hoy podrá conocer al amor de su vida y romperá con la soledad del pasado.

Riqueza: Transmita con claridad las ideas, de lo contrario, generará malos entendidos en el terreno profesional.

Bienestar: Pruebe con una dieta balanceada en fibras, así podrá equilibrar el cuerpo.





Virgo



Tendrá que ser más flexible frente a las situaciones que encare, de esta forma, se le presentarán oportunidades únicas.

Amor: Sume a su familia en las decisiones. Así, podrá fortalecer el vínculo con cada uno de ellos.

Riqueza: Comience a administrar su dinero, así podrá mantenerse dentro de su presupuesto.

Bienestar: Si intenta preocuparse un poco más por los demás, verá que su alma crecerá.





Libra





Cuando encare sus objetivos, trate de ser más detallista. De esta forma, podrá obtener el éxito más rápido.

Amor: Podrá conocer nuevos amigos. Asista a las reuniones a las que fue invitado.

Riqueza: En días, su jefe le hará un reconocimiento laboral. Será el centro de atención en su lugar de trabajo.

Bienestar: Trate de resistir. Durante la tarde, recuperará su natural alegría por vivir.





Escorpio





Enfrente la vida de manera positiva y así en todo lo que emprenda le va ir mejor. Aprenda que la actitud es todo.

Amor: Profundice el vínculo amoroso que tiene con su alma gemela.

Riqueza: Sea prudente con lo que firma. Evalúe con cuidado los ofrecimientos que le hacen.

Bienestar: Tenga en cuenta reforzar su alimentación y realice actividades físicas.





Sagitario





Deje las dudas para otro momento. Jornada oportuna, para armarse de valor y adquirir todo lo que la vida le da.

Amor: En este día, el amor podría intentar llamar su atención. Trate de no hacerse el distraído.

Riqueza: No discuta con su jefe y más si no tiene ningún conocimiento del problema.

Bienestar: Tendrá demasiadas ganas de salir a tomar algo cuando termine de trabajar. No dude y hágalo.





Capricornio





Posiblemente durante la mañana algunos imprevistos podrían alterar sus planes. No decaiga y evite abandonar su objetivo.

Amor: Comiencen a expresar los sentimientos con palabras y demostraciones de afecto. El vínculo mejorará.

Riqueza: Al fin, podrá conquistar ese ambicioso proyecto que le quitó días de tranquilidad.

Bienestar: Se sentirá un poco indeciso. Será bueno que se deje llevar por sus deseos.





Acuario





Tome en cuenta las sugerencias que le hicieron, podrán ayudarlo a abrir su mente y reflexionar sobre temas que le interesa.

Amor: Su alma gemela lo llenará de atenciones. Sería bueno que usted haga lo mismo.

Riqueza: Procure involucrase con las obligaciones y hágase cargo de los mismas.

Bienestar: Revise los hábitos alimenticios y haga cambios para mantener su buena salud.





Piscis



Hoy, se sentirá lleno de confianza y podrá emprender todo lo que desea hace tiempo.

Amor: Relájese, ya que lidiará con una situación incómoda que generó su pareja con su familia.

Riqueza: Prográmese la tarde para realizar compras para su casa. Aproveche las ofertas.

Bienestar: Lo invitarán a una fiesta. Postergue los compromisos y acepte.