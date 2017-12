Piratas del asfalto atacaron a balazos tres camiones en Ruta 14

Domingo, 03 de diciembre de 2017

Un nuevo ataque de “piratas del asfalto” se conoció en las últimas horas. Esta vez, en Ruta 14, kilómetro 483, entre Amado Bompland y Paso de los Libres, tres camiones de una empresa de transporte de sustancias alimenticias habrían sido baleados por cinco sujetos.







De acuerdo a lo publicado por el portal Tu Mercedes, el hecho ocurrió el viernes por la tarde, cuando tres camiones de la firma “Doña Mercedes” fueron baleados por cinco personas que salieron de improviso entre la vegetación en inmediaciones del puente “San Joaquín” sobre la autovía “Gervasio Artigas”.



La zona está ubicada entre Amado Bompland y Paso de los Libres. Los malvivientes habrían arrojado un guardarrail en la ruta pero los camioneros al advertir la maniobra no se detuvieron y lograron atravesar el obstáculo en la ruta, pero unos metros más adelante cinco hombres salieron a su paso, armados y comenzaron a atacar a balazos a los móviles que en ese momento transitaban por la ruta 14, km 483 cerca del puente “San Joaquín”.



Según el portal, de acuerdo al relato de los camioneros, cinco personas, vestidas con ropas oscuras, salieron al encuentro de los rodados y efectuaron disparos con armas de grueso calibre. Algunos de los delincuentes se colocaron sobre el carril de la ruta y realizaron disparos al frente de los camiones mientras en la mano contraria continuaba el tránsito de vehículos cuyos ocupantes pudieron observar todo lo sucedido.



Los choferes ante una verdadera lluvia de balas no detuvieron su marcha y llegaron hasta el puesto de gendarmería que se encuentra en el peaje no habilitado sobre la autovía. Afortunadamente salieron ilesos, sólo uno de ellos fue rozado en el hombro por un proyectil que ingresó por el parabrisas y el plomo terminó incrustado en un parante del rodado.



En el caso intervino personal de la fuerza de Gendarmería Nacional, además de personal de la Policía de Corrientes que en un amplio operativo que incluyó las comisarías de Paso de los Libres y Bompland entre otras dependencias; iniciaron un trabajo de rastrillaje con el objetivo de dar con los individuos.