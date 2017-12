Violento robo a la artista callejera que tocó en "ShowMatch"

Viernes, 01 de diciembre de 2017

Denisse Romano había cantado hace unos días en el programa que conduce Marcelo Tinelli y también estuvo el jueves por la noche.

Escribió una fuerte carta en las redes sociales para recuperar su guitarra: "Es la única que tengo para tocar"



Denisse Romano, la artista callejera que tocó en ShowMatch la semana pasada y que tuvo un affaire con Federico Bal, sufrió un violento robo el jueves por la noche cuando salió de La Corte -en Chacarita-, los estudios desde donde sale al aire el programa que conduce Marcelo Tinelli.



La cantante hizo un desesperado pedido a través de su cuenta de Twitter, red social en la que relató cómo fue el asalto y en el mensaje menciona a Tinelli y sus productores, Federico Hoppe y Pablo Chato Prada.



"Son las 2:31 am. Llegué a mi casa llorando hace una hora. Fui al programa de ShowMatch con la ilusión de volver a cantar, obviamente que fui con mi guitarra. Me quedé hasta el final, salí para ir a la parada del colectivo, vinieron dos chorros arriba de una moto con una pistola y me pidieron todo", comienza el texto que publicó la cantautora.



"Les di todo sin dudar. Celular (billetera no uso) y mi guitarra. Sí, mi guitarra. Se llevaron la única guitarra que tengo que poder tocar. Mañana tengo que ir a Florida y no tengo mi guitarra, la que uso desde que aprendí a tocar, la que me regaló mi papá para mi cumple de 18, la que está en todas mis fotos, en todos mis videos, la guitarra con la que compuse todos mis temas", se lamentó.



Denisse Romano había ido a ShowMatch para tocar parte de sus canciones, gracias a la gentileza de Tinelli que le brindó el espacio para hacerlo. "No puedo parar de llorar, porque no solo era mi herramienta de trabajo, sino que tenía un valor sentimental inmenso. Todavía no lo puedo creer. 'Agradecé que no te pasó nada'. No agradezco nada, porque no me tendría que pasar algo así, ni a mi ni a nadie", continuó la artista callejera, consternada por lo que había vivido minutos antes.





"Hubiera preferido tener mucha plata encima y no la guitarra. Tengo mucha angustia. Se llevaron una parte de mí. Ojalá la publiquen en Mercado Libre y la pueda volver a tener. Tenía un rayón particular, y un poco levantada la pintura al lado de la clavija de Mi", detalló sobre su instrumento musical con el que toca en la calle.



"Compartan por favor, por ahí alguien la ve publicada. Mañana seguramente recupere la línea. Espero que los contactos que tenía que hablar me hablen. Lamentablemente, hoy odio mi país", finalizó Denisse Romano.