Horóscopo para hoy 1 de diciembre del 2017 Viernes, 01 de diciembre de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Evite dejarse influenciar por su entorno. Vuelva a confiar en usted y verá que las cosas no son tan terribles como piensa.

Amor: Conquiste a través de la caricia y escuche en silencio las palabras de su pareja.

Riqueza: Surgirá un tema económico que necesitará de su rápida respuesta, no lo dilate.

Bienestar: Ámese un poco más, no espere que alguien lo haga por usted.





Tauro





Diagrame sus propias metas para poder alcanzar los objetivos. La presencia lunar le devolverá la confianza en usted mismo.

Amor: Hoy nadie podrá ceder a sus encantos. Suéltese a la conquista inesperada.

Riqueza: Anímese a la independencia laboral, le será vital para su desarrollo económico.

Bienestar: Acepte que no siempre puede rendir al máximo. Deberá tomarse el día con calma.



Géminis





Fase para sincerarse consigo mismo, así logrará la paz que tanto necesita. Intente transmitírsela a los seres más queridos.

Amor: Escuche los sentimientos más íntimos, así ayudará a restablecer el vínculo con su pareja.

Riqueza: Delinee sus ideas y proyectos que lo ayudarán a destacarse dentro del área laboral.

Bienestar: Una situación inesperada le permitirá alejarse de las tareas que lo agotan mentalmente.





Cáncer





Impida que sus miedos lo sigan angustiando. Deje que las emociones y sentimientos fluyan positivamente en cada decisión.

Amor: Al superar esas diferencias con su enamorado, el vínculo va a mejorar notoriamente.

Riqueza: Gracias a su inteligencia, pronto alcanzará el éxito y el reconocimiento en su trabajo.

Bienestar: Permítase un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan.





Leo





Durante esta jornada, se sentirá un tanto abrumado ya que surgirá un inconveniente del pasado. Será conveniente que actúe con sensatez.

Amor: Sostenga la comunicación. Relaciónese y transmita las emociones a su pareja.

Riqueza: Esté preparado, ya que los buenos tiempos vuelven. Surgirán magníficas propuestas económicas.

Bienestar: En este día, su mente necesita descansar. Cancele los compromisos y decisiones para mañana.





Virgo





Siéntase feliz, ya que contará con el apoyo de sus familiares o amigos íntimos para poder lograr los objetivos que se propuso.

Amor: Aunque su relación se vea afectada por situaciones externas, trabaje para que no influyan negativamente.

Riqueza: A través de ciertos cambios podrá mejorar su rendimiento y alcanzar los objetivos en un menor plazo.

Bienestar: Intente controlar mejor su dieta, beneficiará a su salud e imagen.





Libra





Lo más seguro es que deba afrontar nuevos cambios en su vida. Serán fundamentales para comenzar una nueva y constructiva etapa personal.

Amor: Transitará situaciones muy románticas con esa persona que lo acompaña día a día en su vida.

Riqueza: No se involucre en negocios pocos claros, cuide su dinero.

Bienestar: Dedíquele más tiempo a su vida personal, olvidándose de las preocupaciones.





Escorpio





Comprenda que todos los problemas tienen una solución. Aunque no encuentre la salida, relájese y pronto vera el camino más seguro para resolverlos.

Amor: Sea transparente con su alma gemela, de lo contrario, podría aparecer la desconfianza en el vínculo.

Riqueza: Aproveche, ya que los astros le abrirán nuevos senderos en exitosos negocios comerciales.

Bienestar: Etapa para romper con los prejuicios y estructuras del pasado que lo abruman.





Sagitario





Vivirá mucho mejor si se escucha a usted mismo, pregúntese qué es lo que necesita y quiere para su vida.

Amor: Hágase cargo de su culpa. Envíele a su pareja un mensaje en el cual admite su error.

Riqueza: Durante este día, trate de cuidar sus recursos materiales e intelectuales. Sea precavido.

Bienestar: Ya que últimamente se siente muy estresado, le sería óptimo que realice algún deporte para liberar tensiones.





Capricornio





Atravesará una etapa donde transcurrirá con demasiadas actividades, deberá cumplir numerosos compromisos importantes para su vida.

Amor: Trate de contener a su pareja. El trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención.

Riqueza: Obtendrá asesoramiento de una persona con amplios conocimientos sobre ese tema económico que tanto le preocupa.

Bienestar: Pruebe con una dieta depurativa. Incorpore jugos naturales y frutas de estación.





Acuario





Aprenda a ser más precavido en sus relaciones interpersonales, evitando las personas carentes de escrúpulos que abusan de su confianza.

Amor: Busque a esa persona que le gusta. Ya es momento para declararle su amor.

Riqueza: Desarrollará nuevas habilidades que ignoraba, que lo ayudarán a encarar negocios exitosos.

Bienestar: Supervise de cerca su dieta y evite dejarse llevar por los excesos.





Piscis





Aprenda a liberar las emociones y no ser prisionero de ellas. Comience a aceptar y superar los conflictos vividos.

Amor: Tome contacto con ese familiar que hace tanto no ve y con quien tuvo una pelea inútilmente.

Riqueza: Procure analizar las posibilidades de adquirir su propia vivienda. Asesórese.

Bienestar: Libérese de las tensiones, de lo contrario, estará propenso a sufrir neuralgias.