Jimena Barón tuvo suerte con Maluma

Jueves, 30 de noviembre de 2017

Meses atrás, la cantante buscó ganarse la simpatía del colombiano enviándole mensajes por las redes sociales. Y tanta insistencia tuvo su premio. ¿Se pondrá celoso Juan Martín del Potro?





"Magia sería conseguir tu número de WhatsApp", le escribió Jimena Barón a Maluma, al pie de una imagen donde el cantante del momento desplegaba toda su facha y una sola palabra: "Magia".





Y quien piense que el elogio de Jime se terminó perdiendo, cual aguja en un pajar, entre los otros piropos de las fanáticas (esa foto de Maluma tuvo… ¡más de 20 mil comentarios!), se equivoca.







Porque desde ese pícaro mensaje -que no fue el único– a estos días pasaron diez meses. Y hace unas horas la novia de Juan Martín del Potro vino a saber que tanta insistencia valió la pena: el 3 de diciembre, es decir, este domingo, en el recital que el cantante ofrecerá en el Hipódromo de Palermo, Barón será… ¡su telonera! Así lo anunció ella en su cuenta de Instagram, la misma de los mensajes provocativos.



Además de Jimena, Platino (cantante que fusiona ritmos como reggaetón, cumbia y tropical, y con el exitoso hit "Tú me gustas tanto" como gran carta de presentación) será otro de los artistas que abrirán el show de Maluma. Y lo hará en las dos fechas en las que se presentará el autor de "Felices los cuatro", porque además del domingo, el colombiano también estará cantando el viernes 1 de diciembre.



Pero allí estará la creadora del tema "Tonta", quien al fin de cuentas, consiguió lo que buscaba. Porque como decía una canción que no le pertenece a Jimena, sino a un tal Gustavo Cerati: "Tarda en llegar, pero al final hay recompensa".



Y si la recompensa es Maluma, ¡mejor todavía!