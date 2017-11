Horóscopo para hoy 30 de noviembre del 2017 Jueves, 30 de noviembre de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Podrá desarrollar en su interior la fortaleza necesaria para revertir esa situación que lo ha mantenido paralizado durante días.

Amor: Deje de reprimir su cariño y trate de disfrutar más de la calidez de su familia.

Riqueza: Instruya su innata condición de líder en el ámbito laboral, los astros lo ayudarán.

Bienestar: Antes de dormirse intente hacer un par de minutos de meditación, así descansará mejor.





Tauro





Gracias a su actitud emprendedora, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa poco satisfactoria.

Amor: La Luna en su signo, hará que estreche fuertes lazos emocionales y se deje acompañar por sus seres queridos.

Riqueza: Afiance su terreno laboral. Trate de organizar sus tareas y tenerlas al día.

Bienestar: Hoy, el cansancio y el agotamiento mental, harán que se replantee su actividad laboral.

Géminis





Aprenda a reconocer sus comportamientos erróneos y buscarle la solución a la situación. Sincérese con usted mismo.

Amor: Circulará por una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano.

Riqueza: Etapa donde contará con una amplia oferta, si está buscando trabajo.

Bienestar: Mejore la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos suaves.





Cáncer





Todo se agilizará gracias a las buenas energías y esto le aportará un significativo alivio a sus preocupaciones.

Amor: La imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas, y la intimidad con su pareja crecerá.

Riqueza: Algunos obstáculos y cuestionamientos se impondrán en su terreno laboral. Actúe cautelosamente.

Bienestar: Evite toparse con problemas que no lo afectan de forma directa, distiéndase.





Leo





Adquirirá mayor confianza en usted mismo. Gracias a esto, podrá cumplir con sus obligaciones pendientes.

Amor: No incluya a terceros en sus planes. Dedíquele el día a su enamorado.

Riqueza: Los astros lo ayudarán a acelerar los cambios que se ha propuesto realizar en su economía.

Bienestar: Por más que la rutina lo deje sin aliento, no dude en tomarse un respiro y organice una salida.





Virgo





Tendrá que tener mucho coraje y afrontar su vida con tranquilidad frente cualquier situación que se le presente negativamente.

Amor: Sostendrá pensamientos confusos y no logrará ver nada claro en temas del corazón.

Riqueza: Etapa excepcional para el trabajo, la profesión y todo lo relacionado al dinero.

Bienestar: No desaproveche la oportunidad de realizar un viaje, destine unas horas a buscar el destino.





Libra





Siempre que determine los objetivos, deberá de antes fijar lo que realmente quiere y desearlo con todas sus fuerzas.

Amor: Las idas y vueltas con su enamorado lo sumergirán en un estado de nerviosismo.

Riqueza: Ciclo ideal para renovar contratos o iniciar nuevos negocios. Los resultados serán magníficos.

Bienestar: Por más que los compromisos sociales lo atraigan, recuerde descansar las horas necesarias.





Escorpio





Déjese llevar por ese sentimiento tan intenso que lo cautiva hace tiempo. Su espiritualidad alcanzará su máxima expresión.

Amor: Atravesará una jornada de crecimiento y alegría en la relación familiar.

Riqueza: Evite que la sensibilidad emocional afecte negativamente su rendimiento profesional.

Bienestar: Si no se encuentra preparado mentalmente, la Luna en oposición podría generarle mal humor.





Sagitario





Jornada óptima para realizar tareas en grupo. Su experiencia e inteligencia se destacarán en su entorno.

Amor: Su alma gemela se encontrará deprimida, trate de animarla sin obligarla para que cambie de actitud.

Riqueza: Su conducta pacifista y equilibrada lo ayudará a resolver los problemas laborales.

Bienestar: Pruebe con un cambio de dieta, esto le solucionará los problemas físicos que lo abruman.





Capricornio





Momento para que empiece a emplear su inteligencia emocional, así podrá acelerar su crecimiento profesional y personal.

Amor: Nuevas posibilidades para lograr la felicidad y el entendimiento total con su alma gemela.

Riqueza: Una suma de dinero ingresa inesperadamente en su capital, motivándolo a realizar compras. No se exceda.

Bienestar: Esté atento a las señales que le da su organismo. Su sistema nervioso está sobrecargado.





Acuario





No permita que sus miedos lo invadan. Tenga en cuenta que antes de hacer algo, debe reflexionar y analizar tranquilamente la situación.

Amor: Si hace días que no tiene noticias de ese amigo o familiar, no dude en llamarlo.

Riqueza: Esas nuevas ideas le mostrarán el camino correcto y más productivo para su futuro económico.

Bienestar: Oriente las energías en actividades físicas que colmen sus ansias de libertad.







Piscis





Deje de hacer cosas que no quiere. Sepa que las amistades verdaderas no deben obligarlo a que haga algo si no está de acuerdo.

Amor: Etapa propicia para nuevos encuentros sentimentales. Escuche a su corazón.

Riqueza: Su buena predisposición en las relaciones lo favorecerá en la concreción de sus negocios.

Bienestar: No dude en utilizar su tiempo libre para solucionar esos problemas que lo agobian.