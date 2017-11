Santiago Bal le aconsejó a su hijo Fede que renuncie al "Bailando"

Martes, 28 de noviembre de 2017

Padre e hijo estuvieron en "Intrusos" y hablaron del escándalo con la integrante del jurado de "ShowMatch". Además, adelantaron que protagonizarán una película





El escándalo estalló el lunes pasado, cuando Moria Casán realizó la devolución de la coreografía de Fede Bal y Laurita Fernández en el Bailando. "Es una parejita muy baqueteada, Laurita vestida de blanco no me da virginal", dijo la integrante del jurado, desatando la furia del hijo menor de Santiago Bal, quien se retiró del estudio.



Este martes Federico Bal y su padre estuvieron en Intrusos y hablaron de la pelea con la diva. El experimentado actor y director confesó que se angustió mucho al ver lo que sucedió y no pudo evitar las lágrimas. "Hiciste bien en irte y yo que vos no vuelvo más", le dijo al joven.



"Me mata verlo llorar", dijo su hijo, también visiblemente emocionado. "Si le hacen una cosa a un pibe tuyo que criaste, educaste, y le enseñaste el camino de la vida en el teatro… Que le pase lo que le pasó…".





"A mí no me hace nada", intentó consolarlo Fede. Y Santiago agregó: "Ya sé cómo sos, mi amor. Tenés unos huevos grandes como una casa y te la bancaste piola. No abriste la boca, no contestaste, fuiste respetuoso, dijiste 'te quiero'. Ese es un hombre. Yo soy un maricón que me puse a llorar como un idiota. Qué le voy a hacer".



Según el testimonio del novio de Laurita Fernández, le afectó mucho que su padre se haya puesto mal y, si bien no tiene decidido renunciar a ShowMatch, dijo que no se siente muy motivado para regresar.



"Ahí se pierde la gracia de todo. Fui feliz en el Bailando, fui campeón y siempre apostamos a hacer cosas lindas porque es un lugar de creación, una productora que te dice 'vayan, hagan', aun con todos los problemas que está viviendo Ideas del Sur y la televisión. Con el presupuesto que nos dieron pensamos cómo hacer para traer a Disney y se vio hermoso, pero hablame con respeto. Que mi viejo se ponga así no me dan ganas de volver. No estoy diciendo que renuncié, estoy diciendo que no me da ese lugar de felicidad", dijo.



Por otro lado, adelantaron que por primera vez trabajarán juntos en una película. Se llama Rumbo al mar y comenzarán con las grabaciones en abril. Para Santiago se trata de un proyecto muy especial, no solo porque le permitirá pasar mucho tiempo con su hijo, sino porque por segunda vez en su vida participará de un largometraje que no será una comedia.



"No es una película cómica, algo que me da mucha alegría: de las 36 que hice solo una no fue cómica, se llamaba El bromista. Hace 40 años que no filmo, lo he decidido porque no me interesaba, pero ahora me interesó como nunca porque Fede me mandó el año pasado por mail el libro de una película e inmediatamente le contesté que sí", contó.



"Todo lo demás lo hizo él: contactó a los productores y al director y ya se firmaron los contratos. Yo había dicho 'no quisiera partir sin antes compartir un escenario con mi hijo'. Dije 'un escenario', y todavía me quedan ganas de eso, pero ahora vamos a compartir una creación", aseguró.



Además, dijo que "ni loco" volvería a estar en pareja, pero confesó que le gustaría "comer con una mujer" porque pasa mucho tiempo solo: "Siento la necesidad de charlar y no con un amigo, con una mujer: son idiomas distintos, tiempos distintos y necesidades distintas. Por eso nos complementamos".