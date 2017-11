Horóscopo para hoy 28 de noviembre del 2017 Martes, 28 de noviembre de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Durante esta jornada se adelantará a los hechos y con la Luna en su signo las percepciones le permitirán tomar decisiones acertadas.

Amor: Hoy ponga todo para llegar a un encuentro profundo con su pareja. Saldrán gratificados.

Riqueza: No se obsesione. Sepa que tarde o temprano podrá demostrar su verdadera capacidad en lo profesional.

Bienestar: Será una jornada para interrumpir las responsabilidades por un corto tiempo y realizar un paseo.





Tauro





Sería bueno que deje de divulgar sus planes futuros a su entorno. Aunque no lo crea, siempre existe alguien envidioso.

Amor: Debería evitar guiarse por sus impulsos ya que podría ocasionar una ruptura en su relación.

Riqueza: En poco tiempo, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que desea. Intente aclarar sus ideas previamente.

Bienestar: Cambie su hábito sedentario. Haga alguna actividad que lo ayude a mejorar la salud.



Géminis





Sepa que no es momento para que se proponga grandes logros, lo ideal sería que procure ir resolviendo las cuestiones pendientes.

Amor: Ya es tiempo para que abandone su soltería. Busque una persona que lo acompañe en su vida sentimental.

Riqueza: Mejore los proyectos y selecciónelos siguiendo un estricto orden de prioridades.

Bienestar: Etapa ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad.





Cáncer





Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada. Podrá poner en marcha esos proyectos postergados.

Amor: Probablemente se sienta desilusionado. Trate de no confiar ciegamente en todas las personas.

Riqueza: Esté dispuesto ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando.

Bienestar: Jornada óptima para salir de compras con amigos. Cómprese esa prenda que tanto quiere.





Leo





Sepa que con una postura dinámica podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria para usted.

Amor: En la tarde, decídase y declárele el amor a esa persona que tanto le atrae.

Riqueza: Hoy busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. Cuidado con sus gastos.

Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio.





Virgo





Aunque le duela en el alma, tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. No es un buen momento para dar el sí.

Amor: Intente descubrir sus propios errores. Trate de no enojarse con su pareja.

Riqueza: Cuídese cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergiversalo.

Bienestar: Aproveche, ya que tendrá la posibilidad de realizar un viaje y disfrutar al máximo cada minuto.





Libra





Realice ese cambio trascendental en su vida, no tenga miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o ganar.

Amor: No le tema al compromiso. Buen momento para empezar a planear junto a su pareja el futuro.

Riqueza: Procure calmar los nervios y use el tacto para poder actuar en su trabajo aunque el ambiente esté revolucionado.

Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor.





Escorpio





En este día, tendrá que hacer frente a las diferentes situaciones completamente nuevas para su vida.

Amor: Revea sus actitudes así no genera un mal clima en el vínculo. Su alma gemela se mostrará molesta y desconfiada.

Riqueza: Gracias al grupo de trabajo con el que cuenta, podrá llegar a tiempo con todos los objetivos que se propuso.

Bienestar: Entienda que la envidia no es buena. Recapacite y reconozca que está equivocado.





Sagitario





Muchas veces es bueno realizar un balance en la vida. Aprenda de los errores cometidos para poder mejorar las cosas.

Amor: Deje a un costado las inhibiciones y alcanzará con su pareja las cumbres del placer.

Riqueza: Verifique el estado de sus ingresos y reformule el manejo de los mismos para lograr un mejor rendimiento.

Bienestar: Evite encerrarse en su hogar. Haga contacto con los demás y no se aburra.





Capricornio





Aunque no se sienta totalmente feliz, procure que la melancolía no lo atrape en estos momentos. Modifique el estilo de su vida.

Amor: Deje de hacer comparaciones con relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores.

Riqueza: Evite discutir con sus colegas sobre ese tema. Cada uno puede dar su punto de vista.

Bienestar: No dude y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo.





Acuario





Podrá lograr los objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino, le será imprescindible que profundice en temas más complejos.

Amor: No dude e invite a cenar a su alma gemela a ese sitio que tanto le gusta a ella.

Riqueza: Será una jornada dura y llena de trabajo. Ponga toda la energía para obtener buenas recompensas.

Bienestar: Encontrará un gran alivio si dedica una parte del día para reflexionar en soledad.





Piscis





Magnífico día para que renuncie a los hábitos poco favorables. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.

Amor: Tome su propia decisión en el amor. Confíe en lo que le dice el corazón.

Riqueza: Se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias. No deje que lo afectivo condicione un negocio.

Bienestar: Tiempo oportuno para que se tome un descanso, ya que se encuentra al borde de estrés.