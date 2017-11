El conmovedor gesto de Arjona con una nena que tiene cáncer Martes, 28 de noviembre de 2017 Verónica tiene 12 años y le diagnosticaron cáncer, motivo por el cual no pudo asistir a la serie de recitales que brindó el artista guatemalteco quien la sorprendió con un show privado



En su paso por Buenos Aires, Ricardo Arjona tuvo un conmovedor gesto con una pequeña fanática argentina que no pudo asistir a los shows que el cantante guatemalteco brindó en la ciudad. Verónica Luque tiene 12 años y padece una enfermedad cuyo tratamiento no le permitió ir a ver a su ídolo.



"Arjona, te quiero conocer", había dicho la niña en un video que se viralizó en las redes sociales y que llegó al músico que le dedicó unas horas de su estadía en Argentina para sorprenderla con un mini show privado en el que cantaron juntos.





"Ella es Verónica. Tiene 12 años y en el 2016 fue diagnosticada con Sarcoma de Ewing. Ha pasado por muchos tratamientos como radioterapias y quimioterapia, además de operaciones donde han retirado algunos órganos como parte del proceso. Su sueño es conocer a Ricardo Arjona y lo expresa con un video en el que canta una canción del cantautor guatemalteco. El artista tiene previstas algunas presentaciones en Capital Federal, pero debido a la condición de Verónica le es imposible asistir…", explica la primera parte del video que el músico publicó en su cuenta de Facebook.



Luego, se ve el momento más emotivo cuando la pequeña Verónica llega junto a su hermana y sus padres y se encuentran con Arjona, que estaba esperándola con la guitarra en la mano para cantarle y regalarle un recuerdo inolvidable.



"Cuando existir vale la pena. Verónica, tu sonrisa fue el mejor premio que recibí. Todo estará bien", escribió el artista junto a la publicación en la que, según se ven en las imágenes, Verónica y Arjona cantaron juntos Nada es como tú.