Horóscopo para hoy 27 de noviembre del 2017 Lunes, 27 de noviembre de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries



Al tener la influencia lunar, será una jornada óptima para entrar en contacto con sus necesidades más profundas y sacarlas a la luz.

Amor: Nuevas vivencias a nivel amoroso. Se consolidará el romanticismo y las fantasías.

Riqueza: Percibirá una cautivadora propuesta para armar un negocio. Acuda a su buen criterio.

Bienestar: Obtendrá el bienestar realizando una dieta equilibrada y ejercitándose en contacto a la naturaleza.





Tauro





No aspirare a querer ir rápido en la vida, porque cuanto más se apure menos avanzará en sus ambiciones.

Amor: Deje que su corazón hable por usted y entréguese por completo a sus emociones.

Riqueza: No es una buena ocasión para plantear cuestiones de dinero dentro del ámbito familiar. Déjelo para otro día.

Bienestar: Aumente el consumo de vitaminas en su dieta. Mejorará sus defensas y alergias.



Géminis





Aléjese de los prejuicios que vuelven del pasado, de vuelta de página y focalice el futuro con energía positiva.

Amor: Deje fluir sus emociones libremente. Su alma gemela le pedirá demostraciones de cariño.

Riqueza: No deje que las opiniones de terceros influyan en sus decisiones laborales.

Bienestar: Comience un curso de meditación o lectura, le permitirá crecer espiritualmente.







Cáncer





En cada experiencia que viva, comience a encontrar y estudiar una nueva enseñanza para el día de mañana.

Amor: Profundice su vínculo amoroso. Etapa ideal para buscar la estabilidad sentimental que usted anhela.

Riqueza: Ocupe un lugar de liderazgo y tome decisiones importantes que le sirvan para alcanzar sus metas.

Bienestar: Evite somatizar sus angustias. Libérelas haciendo yoga, meditación o relajación.





Leo





Trate de dejar de lado todo lo aprendido hasta ahora y escuche nuevas ideas que le harán ver nuevas perspectivas para el futuro.

Amor: Recuerde que la experiencia de un amor recíproco será la base de una relación estable.

Riqueza: Aparecerán nuevas oportunidades en el ambiente profesional que mejorarán su economía personal.

Bienestar: Procure comenzar alguna actividad que lo relaje mentalmente y corporalmente.





Virgo





Si quiere mantener la cordialidad con su entorno, será el momento de decir las cosas que piensa con más diplomacia.

Amor: Comience a escuchar antes de hablar. Su pareja necesita que la tenga en cuenta.

Riqueza: En esta jornada, podrá recibir algún dinero que no esperaba de un familiar cercano. Acéptelo.

Bienestar: No se deje llevar por las emociones, ya que su organismo sensible podría sufrir alteraciones.





Libra





No se deje engañar por las apariencias, siempre es mejor que confíe en su voz interior. Guíese por ella.

Amor: Déjese conquistar. Tenga cuidado de no lastimar los sentimientos de las otras personas.

Riqueza: Permítase atrapar por nuevos proyectos que se le presenten pero trate de controlar su ansiedad.

Bienestar: Invierta tiempo en su salud. Procure alimentarse con alimentos de origen natural.





Escorpio

Intente no desesperarse, tómese el día con mayor calma. Alguien podría llegar a ocasionarle un problema.

Amor: Algún recuerdo de su pasado le oprimirá el corazón. Trate de revertir la situación.

Riqueza: No utilice la soberbia en su trabajo, podría generar un mal clima entre sus compañeros.

Bienestar: Evite los excesos. Mantenga su cuerpo equilibrado y libre de toxinas.





Sagitario





Después de tantas idas y vueltas, estará en calma y armonía. Aproveche este estado de paz para hacer algo por alguien que necesita. No lo dude.

Amor: No tome una postura soberbia con su pareja. Muéstrese tal cual es.

Riqueza: Con el Sol en su signo, los asuntos de trabajo mejorarán y podrá cumplir con todos sus objetivos.

Bienestar: Dedique el día para realizar alguna actividad creativa. Disfrute.





Capricornio





No diluya los proyectos que tiene encaminados ni postergue sus iniciativas, busque en su entorno esa energía que falta para concretarlos.

Amor: Es momento de que se muestre más comunicativo, generoso y comprensivo con su alma gemela.

Riqueza: Ponga en práctica su lucidez y pasión, lo ayudarán a sobresalir y progresar en lo profesional.

Bienestar: Relájese, ya es momento de pensar en realizar un viaje de placer que tanto anheló.





Acuario





Gracias a su conducta ordenada y cautelosa podrá quitar por completo los problemas serios. Guíese por su sentido común.

Amor: Transmítale a su pareja las emociones o correrá el riesgo de que malinterprete alguna de sus actitudes.

Riqueza: No quiera competir con sus compañeros. Concéntrese en su trabajo y cumpla con todos sus objetivos.

Bienestar: Empiece una dieta depurativa que lo ayude en su rendimiento físico y mental.





Piscis



Trate de que la prisa no se convierta en algo desfavorable. Disfrute al máximo de los buenos momentos y de las oportunidades que se le presenten.

Amor: Permanecerá cariñoso y sensible. Trate de comprender lo que su pareja quería transmitirle hace tiempo.

Riqueza: Se producirán demoras y dificultades en las finanzas. Actúe con cautela en cada circunstancia.

Bienestar: Pruebe con una dieta sana y rica en fibras, lo ayudará a contrarrestar su ansiedad.