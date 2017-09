Una familia inglesa tuvo a su hijo número 20 Jueves, 28 de septiembre de 2017 Los padres aseguran que es el último, ya que no buscarán más embarazos. El peculiar caso ocurre en el Reino Unido.





Sue, Noel y sus hijos disfrutarán de la llegada del nuevo integrante de esta familia muy numerosa.



Se conocieron cuando eran dos niños y comenzaron un amor que no entendió de reproches familiares. Sue Radford quedó embarazada cuando tenía solamente 14 años, y aunque los padres de la parejita querían que entregaran a su hijo en adopción, la adolescente y su novio, Noel, se negaron. Meses después nació el primero de sus ¡20 hijos! Archie Rowan, nombres elegidos por sus hermanos porque sus padres se habían quedado sin ideas, llegó a la familia más numerosa delReino Unido para darles más felicidad a su madre, de 42 años, y a su papá, de 46.



“En nuestra casa la vida es muy ajetreada, trabajamos duro y es todo un poco loco, pero no podríamos vivir de otra manera”, comentó el hombre, quien se sometió a una vasectomía durante el noveno embarazo, pero luego, arrepentido por no poder tener más hijos, revirtió la cirugía. “Nos dispusimos a tener tres niños, pero disfrutamos de tenerlos alrededor. Somos adictos a tener a todos estos niños. Simplemente nos encanta”, contaron los padres, quienes, además de diez varones y nueve nenas -otro niño, Alfie, murió cuando la mamá estaba en la semana 23 de embarazo-, también tienen tres nietos.



Gastos



Mantener a semejante familia, pese a que los primeros hijos ya son grandes y tienen su propio dinero, les cuesta unas 300 libras esterlinas (unos 400 dólares) a la semana, ya que tienen que comprar, entre otras cosas, unos 18 litros de leche diarios. Pese a todas las complicaciones de ser la familia más numerosa del Reino Unido y no recibir un subsidio especial de parte del Estado, el matrimonio, oriundo de Morecambe, Lancashire, no se arrepiente de haber traído tantos pibes al mundo y asegura que Archie será el último. “Ahora podemos dedicarnos a disfrutar de los chicos”, comentaron.