Horóscopo para hoy 28 de septiembre del 2017



Aries



Evite desesperarse, ya que ese problema que creía imposible de solucionar se empezará a resolver favorablemente en esta jornada.

Amor: Sincérese con su pareja. Entiendan que ambos se necesitan en la vida.

Riqueza: Intente dejar al margen sus contradicciones y utilice una buena estrategia laboral.

Bienestar: Evite que lo alteren. No se distraiga con comentarios malintencionados.





Tauro





Momento de que entienda que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos. Avance con un paso medido.

Amor: Sepa que ese talento comprensivo lo ayudará a reencontrarse con sus afectos.

Riqueza: Ocasión oportuna para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en el hogar.

Bienestar: Busque el equilibrio entre su vida y el trabajo. Intente ordenar su vida.



Géminis





Sea prudente al brindar la confianza a personas que recién conoce, ya que podrían aprovecharse de su buena voluntad.

Amor: Hoy los astros repercutirán positivamente en la pareja y harán que usted se sienta maravillosamente.

Riqueza: Organice los papeles y busque la forma de resolver los asuntos financieros pendientes.

Bienestar: Limpie el dolor que tiene del pasado y deje que entre la luz en su interior.





Cáncer





Sepa que todo lo que inicie será posible, gracias a su nueva actitud. Recuperará la pasión y la seguridad en su prójimo.

Amor: Rodéese de sus afectos y podrá aprovechar el día positivamente.

Riqueza: Momento para utilizar la inteligencia y la creatividad. Procure reflexionar antes de invertir.

Bienestar: El exceso de trabajo podría debilitar su organismo. Descanse.



Leo





Si hay personas que lo estorban trate de distanciarse. Intente buscar la felicidad y la satisfacción en lo que hace.

Amor: Compruebe la suerte que tiene en el amor. Conquistará a quien desee.

Riqueza: Procure no desembolsar tanto dinero en esa compra. Seguramente se esté excediendo con ella.

Bienestar: Pruebe con las clases de bailes que le serán saludables para despejar su cuerpo y mente.





Virgo





Trate de ver las nuevas oportunidades que se le presentan cotidianamente. Salga de ese estado de introspección y de pesimismo.

Amor: Salgan de la rutina. Intente experimentar nuevas experiencias con su pareja.

Riqueza: Enfrente con cautela aquellos asuntos burocráticos, ya que podrían amargarle el día.

Bienestar: Trate de adoptar una actitud introspectiva en su vida, así se empezará a conocerse mejor.





Libra





No sea falso ni engañe a nadie. En caso de que tenga en mente un objetivo, trate de accionar de forma honesta y transparente.

Amor: Le será importante que negocie armoniosamente con su pareja la elección de esa salida.

Riqueza: Asuma un nuevo rol en las relaciones laborales y así logrará concretar sus planes.

Bienestar: Día envidiable. Sus seres queridos estarán a su lado para complacerlo.





Escorpio





Será una jornada donde surgirán algunos cambios drásticos en su vida. No se sienta desbordado, trate de actuar mesuradamente.

Amor: Tiempo oportuno para consolidar y madurar la relación con su enamorado.

Riqueza: Reconozca sus limitaciones y delegue las responsabilidades que no puede cumplir.

Bienestar: Ceda las tensiones. Trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital.





Sagitario





Etapa para expandirse a nivel profesional y no rechazar ninguna propuesta que le presenten.

Amor: Tenga más tacto. Trate de conversar con su alma gemela sin llegar a discutir.

Riqueza: Estudie su nivel creativo y utilice sin dudar la energía para lograr su crecimiento laboral.

Bienestar: Día oportuno para un tratamiento relajante. Gratifique a su cuerpo con masajes.





Capricornio





No se olvide de diferenciar lo emocional de lo racional. Transitará un profundo proceso de cambios en su forma de vida.

Amor: La positiva Luna lo ayudará ordenar con naturalidad las cuestiones del corazón.

Riqueza: Aplique la reflexión a la hora de tomar ciertas decisiones importantes a nivel profesional.

Bienestar: Libérese de la rutina y salga a caminar, así evitará que las tensiones dañen su cuerpo.





Acuario





Ocasión oportuna para que empiece a modificar las ideas y pensamientos. Esto le favorecerá en su crecimiento profesional y personal.

Amor: Haga un esfuerzo. Si se encuentra solo, salga al mundo a buscar a su alma gemela.

Riqueza: En la mañana esté atento, ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales.

Bienestar: Sepa que el exceso las responsabilidades puede repercutir a nivel muscular y mental.





Piscis

Déle un nuevo enfoque a su vida, ya que hace tiempo está preparado y en condiciones. Solo deberá recurrir a la reflexión.

Amor: No pida más de lo que demuestra. Sea consciente de lo que ha dado a su pareja.

Riqueza: Comprenda que no le vendría mal poner un poco en orden su economía hogareña.

Bienestar: Empiece a atender sus necesidades físicas y psíquicas, así equilibrará las energías.