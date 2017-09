Distinción máxima y emoción para Ricardo Darín

Miércoles, 27 de septiembre de 2017

El actor argentino recibió el Premio Donostia por su trayectoria en el prestigioso festival de cine vasco.



Emocionado, dedicó el galardón a sus familiares y amigos, y también a la ciudad española, a la que definió como "una de las más bellas en el mundo"



San Sebastián-. Un Ricardo Darín emocionado recibió en la noche de ayer el Premio Donostia a su trayectoria, en el marco de un Festival de Cine de San Sebastián que había convertido la visita del actor, pese a la presencia de múltiples estrellas de Hollywood y Europa, como la principal atracción de todo el certamen, una nueva muestra de la popularidad del actor argentino que fue presentado por los organizadores como "uno de los nuestros".



Darín, que recibió la distinción de manos de las actrices Dolores Fonzi y Elana Anaya, sus compañeras de elenco en "La cordillera", dedicó el premio, el primero que es entregado a un latinoamericano en la historia del festival, a la Argentina, Sudamérica y, en una nota más personal, a sus amigos, esposa, hermanos e hijos. Fue entonces cuando sucedió el momento más gracioso de la noche, ya que Darín, al olvidarse de mencionar a su madre, regresó al escenario cuando ya había terminado su discurso para agradecerle y pedir disculpar por ese "error imperdonable.



La velada dedicada a Darín, celebrada en el moderno centro Kursaal, sede principal del festival vasco y apodada por la prensa local como el "Día D", continuó con la proyección de la película La "cordillera", el drama polítco/misterio polanskiano de Santiago Mitre que llega a salas españolas este viernes, tras su reciente estreno en Argentina.







Darín había llegado el día anterior a la ciudad donostiarra, a la que definió en su discurso de agradecimiento como "una de las más bellas del mundo". Se trataba de la cuarta visita del protagonista de "El secreto de sus ojos" y "Nueva reinas" al Festival de San Sebastián, donde ofició como jurado de la competencia oficial en 2012 y hasta fue premiado como mejor actor en la edición 2015 por la española "Truman".



Antes de recibir el premio Donostia, Darín, que llegó a la ciudad acompañado de su mujer Florencia y de su hijo, el "Chino" Darín, habló con el público que se congregó afuera del Kursaal para saludarlo y también brindó una conferencia de prensa junto al elenco de "La Cordillera" con su habitual buen humor.



Allí, Darín explicó que su actual pelo largo es debido a la película que está por filmar bajo las órdenes del celebrado director iraní Ashgar Farhadi ("mientras decidimos el look para mi personaje, Ashgar me ha convertido en una especial de homeless; soy un ciruja" bromeó) y cuando un periodista peruano se aprestaba a realizarle una pregunta, le imploró: "Ténganos un poco de piedad ahora en las Eliminatorias, por favor te lo pido".



Hasta logró ser evasivo con gracia, cuando una periodista intentó sacarle algunas palabras sobre el tema del momento en España: el conflicto por el proceso separatista en Cataluña. "Ya tengo bastante con la política argentina… así que te agradezco que no me hagas la pregunta que me vas a hacer", se atajó. De todas maneras, no era la primera vez que el conflicto se colaba en la actual gira de promoción de Darín.



Durante su visita días atrás al popular programa cómico "El hormiguero", Darín fue descrito como el actor que "trabaja más que impresora en Cataluña", en referencia a las maratones de impresión de boletas para el referéndum independista que se están registrando en todo el territorio catalán. Es que el actor argentino, además de preparar la película con Farhadi, visitar el Festival de Cine de San Sebastián y promocionar "La Cordillera", se encuentra representando en Madrid la obra "Escenas de la vida conyugal", lo que dio pie a que Darín tuviese que oficiar como una suerte de "consejero sentimental" respondiendo preguntas sobre amor en dicha emisión.



Por: Rodrigo Duarte, enviado especial.