"Pochi" Chávez le apuntó al presidente de Wilstermann Miércoles, 27 de septiembre de 2017 "Estoy muy avergonzado y duele que duden", declaró el ex delantero de Boca. Además, fue duro con el dirigente Grover Vargas: "No habla con nosotros y se manejó mal. Le dio de comer a todos"





Cristian Pochi Chávez habló por primera vez tras el histórico 8-0 sufrido ante River en el Monumental. El delantero argentino que milita en Jorge Wilstermann se mostró dolido por lo ocurrido, sobre todo por los que sospechan del resultado final, y le apuntó directamente al presidente del club, Grover Vargas.



"Estos eran los partidos que no quiero perder nunca por mi pasado en Boca, pero fuimos a jugar de forma inocente. La derrota fue lo peor que me pasó en mi carrera. Estoy muy avergonzado. Duele que duden", reconoció en diálogo con Cómo te va por Radio Uno.



Sobre las sospechas que despertó el partido, Pochi fue muy directo con el presidente de Jorge Wilstermann porque "le dio de comer a todo lo que se habla. Fastidia que el presidente salga a decir que nos va a investigar a nosotros. El presidente no habla con nosotros, lo hace directamente con la prensa. Se manejó mal".



Las palabras de Cristian Chávez se deben al sumario interno que anunció Grover Vargas, máximo dirigente de Jorge Wilstermann, por lo ocurrido en el estadio Monumental.



"Estoy haciendo un sumario interno, obviamente. No es normal el partido que tuvimos. Antes del partido en Buenos Aires hablé con el cuerpo técnico y estábamos bien, ahora el tema de los jugadores… yo los conozco, la mayoría están mucho tiempo conmigo, creo que son gente decente", fue el mensaje del presidente de Jorge Wilstermann ayer lunes.



Sin embargo, en la última conferencia de prensa, Grover Vargas bajó el tono en sus declaraciones y respaldó al plantel: "El boliviano no se vende. Hay malas fuentes que dicen que voy a hacer un sumario, ¿qué sumario? Hay confianza absoluta en nuestros jugadores y cuerpo técnico. Yo les vi las caras, vi cómo sufrieron".



Sobre la sospecha de un arreglo de partido, que el propio club tuvo que desmentir mediante un comunicado, el presidente agregó: "Es todo mentira, yo siempre supe que era mentira y nunca quise salir a desmentir y nunca pensé que se iba a creer semejante barbaridad. Nos toca aclarar".



"¿Quién no va a estar sorprendido por el resultado? Si tenemos un gran equipo. Pero nada más que eso, acá no hay ninguna investigación. Por favor, no me pregunten más de eso. No voy a contestar ninguna pregunta de ese partido. De ahora en adelante vamos a hablar de fútbol, de nuestro equipo y de nuestros sueños", finalizó.



Daniel Angelici también se metió en la polémica y dejó más tela para cortar. El presidente de Boca se refirió al 8-0 logrado por el rival de toda la vida y aseguró que Jorge Wilstermann parecía un equipo amateur.



"La verdad es que no vi todo el partido. Tenía un compromiso y cuando puse la tele, River ya estaba ganando 4-0. Después vi un rato del segundo tiempo, unos 20 minutos. Y si bien River tiene buenos jugadores, el otro equipo parecía un equipo amateur. Me sorprendió cómo jugó", sostuvo el dirigente xeneize.