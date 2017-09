La insólita explicación del papa Francisco para los flagelos que sufre México

Martes, 26 de septiembre de 2017

La interpretación del líder católico sobre las tragedias que sufre el país se viralizó luego del devastador terremoto que se cobró más de 300 vidas





En un mes en el que México ha sufrido una seguidilla de desastres naturales, como un devastador terremoto con más de 330 muertos el martes 19, otro el jueves 7 con casi 100 fallecidos y una serie de huracanes y tormentas que le quitaron la vida a nueve personas, se viralizó una explicación del papa Francisco sobre los flagelos que azotan al país.



Lejos de mencionar a la ubicación geográfica, las placas tectónicas o las condiciones históricas y sociales que desembocaron en otras crisis como el narcotráfico o la pobreza, el líder católico apuntó contra las fuerzas diabólicas. "Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca", expresó.



Según argumentó en una entrevista con Televisa, el demonio no le perdonaría al pueblo mexicano su devoción por la Virgen de Guadalupe: "México es privilegiado en el martirio por haber reconocido, defendido a su madre". También, aclaró: "Es una interpretación mía".



En esa línea, el sumo pontífice destacó que la fe por la Virgen atrae a personas que no necesariamente son católicas. "Todos se sienten hijos de la que trajo al Salvador, al que destruyó al demonio. O sea, lo de la Santidad también está unido ahí. Yo creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México, y por eso todas estas cosas", argumentó. El Papa estaba haciendo referencia a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y otras tragedias que ha sufrido la nación.



Posteriormente, subrayó el espíritu solidario del país y dijo que la solución de culpar al gobierno "es superficial". "Todos tenemos de alguna manera la culpa o, al menos, el no hacernos cargo del sufrimiento. Hay gente que está bien y quizás la muerte de estos chicos no les llegó, les resbaló. Pero la mayoría del pueblo mexicano es solidario. Y esa es una de las virtudes que tienen ustedes", redondeó.



La entrevista con la periodista Valentina Alazraki fue emitida en marzo de 2015, pero fue viralizada en los últimos días por usuarios mexicanos que todavía buscan entre los escombros a los sobrevivientes del devastador terremoto.