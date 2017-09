Saviola iniciará su carrera como entrenador en Europa Martes, 26 de septiembre de 2017 El ex futbolista argentino será el segundo entrenador de un club de cadetes en Andorra



Desde hace un tiempo ya instalado en Andorra junto a su familia, el ex futbolista Javier Saviola aceptó el desafío e iniciará su carrera como director técnico. Será el segundo entrenador de un equipo juvenil del mencionado Principado.



El Conejito comandará a la categoría cadete del Enfaf Crèdit Andorrà, un equipo formado por la federación que milita en la liga catalana. Andorra, que limita con España y Francia, se encuentra a pocos kilómetros de Barcelona.



El ex hombre de River cuenta actualmente con el título de UEFA A y B, mientras realiza el último curso para obtener el de entrenador UEFA Pro, que le abriría las puertas a poder dirigir equipos de primer nivel.



Saviola vive en Andorra hace más de un año. Se trasladó con su familia luego de retirarse del fútbol profesional. El argentino, hace unos meses, pasó a formar parte de la estructura técnica de la Federación Nacional andorrana.



"Estoy con muchas ganas de que los chicos puedan ser mejores día a día", sostuvo en su presentación. El ex Barcelona y Real Madrid estará al lado de Óscar Sonejee, ex futbolista de la Selección de Andorra.