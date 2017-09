Trump prohibió el ingreso a EEUU a funcionarios chavistas

Lunes, 25 de septiembre de 2017

La medida rige únicamente para miembros del régimen bolivariano y sus familias. La Casa Blanca también incluyó en su lista de países sancionados a Corea del Norte y Chad.



En el caso de esas dos naciones, la prohibición es completa para todos sus ciudadanos



Más sanciones para el régimen militar de Nicolás Maduro. Este domingo el gobierno de Estados Unidos anunció la prohibición de viajes a funcionarios chavistas y sus familiares.





Venezuela está incluida porque "su Gobierno no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional o la seguridad pública", según la orden emitida por el presidente norteamericano Donald Trump.



"El Gobierno de Venezuela -explica- falla al compartir adecuadamente información relacionada con seguridad pública y terrorismo".



En el caso de Venezuela, la sanción únicamente rige para los miembros de la dictadura chavista



Además, el régimen chavista tampoco coopera "completamente" en la recepción de "sus nacionales sujetos a órdenes finales de expulsión de Estados Unidos", según el texto firmado por el jefe de Estado.



Por tanto, las restricciones se centran en "funcionarios del Gobierno de Venezuela que son responsables de las deficiencias identificadas".



Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump comentó a través de Twitter las sanciones.



"Hacer los Estados Unidos seguros es mi prioridad número uno", escribió. "No dejaremos entrar a nuestro país a aquellos que no podemos revisar con seguridad".



Esta dura medida se suma a anteriores sanciones impuestas por la Casa Blanca a funcionarios chavistas. Uno de los ya sancionados es el propio Maduro, a quien se le impuso sanciones financieras por la "ruptura del orden constitucional" en Venezuela.



El pasado viernes, por su parte, 40 miembros del régimen también fueron sancionados económicamente por Canadá.



Asimismo, Corea del Norte y Chad fueron incluidos en la lista, pero con una prohibición total de viajes a sus ciudadanos. En el caso de Venezuela, la sanción es parcial, únicamente rige para los miembros de la dictadura chavista, no para su población civil.



Sudán, uno de los seis países de mayoría musulmana incluidos originalmente en la lista de prohibición de viajes, fue removido de la nómina, dejando solo a ocho naciones con impedimento total o parcial de viajar a Estados Unidos.



Los otros países incluidos en la prohibición eran Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen.



Hace pocos días, funcionarios del gobierno estadounidense habían anticipado que el presidente Trump podría incluir a nuevos países en la lista de los que ya son afectados por la prohibición de ingreso a Estados Unidos, como parte de un controvertido decreto antiinmigración que expiraba este domingo.