Horóscopo para hoy 25 de septiembre del 2017 Lunes, 25 de septiembre de 2017



ARIES



Empezará el día de manera radiante, con mucha energía y buen sentido del humor. Sepa aprovecharlo en todos los aspectos.



Amor: Converse sobre ese tema que le preocupa con su alma gemela y sin llegar a discutir.

Riqueza: Será la hora para que tome ciertas decisiones importantes a nivel profesional.

Bienestar: Transforme sus deseos en realidad. Disfrute de todo lo que ha cosechado en la vida.





TAURO



Por más que su inseguridad lo persiga cotidianamente, hoy se sentirá mucho más confiado en usted mismo.



Amor: Intentará tener bajo control todas las situaciones que lo relacionan con su pareja, pero solo conseguirá desgastar la relación.

Riqueza: Serán días para mantenerse muy atento a todo lo relacionado con la entrada y salida de su dinero.

Bienestar: Ejercite, así logrará cambiar la postura corporal que hace tiempo lo tiene tensionado.



GÉMINIS



Haga lo imposible para eliminar las ideas y pensamientos que le molestan. Será una etapa para que se dedique a usted mismo.



Amor: Al finalizar esta jornada, rodéese de sus afectos.

Riqueza: Esté atento, ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales.

Bienestar: Opte por una actitud neutral frente a los demás. Procure no fingir lo que siente.



CÁNCER



Haga una observación interna, así no le resultarán embarazoso los problemas que debe enfrentar cotidianamente.



Amor: Sepa que sólo su pareja lo hará feliz. Momento de que aprenda a disfrutar de a dos.

Riqueza: Busque la forma exacta para ese nuevo emprendimiento que se ha propuesto en lo económico y comercial.

Bienestar: Busque en este día un momento de relax para reflexionar profundamente y espiritualmente.



LEO



Deberá tomar distancia de todo aquello que considera superfluo para intensificar su mente en lo esencial para su vida.



Amor: Se generará alguna tensión dentro el ámbito familiar y que afectara a las personas que ama.

Riqueza: Asuma un nuevo rol en las relaciones laborales y así logrará concretar sus planes.

Bienestar: Cuídese de realizar esfuerzos innecesarios. Resguarde su cuerpo de accidentes.



VIRGO



El planeta Marte lo invitará a tener más decisión en el camino que eligió. Defina sus proyectos e ideales.



Amor: Si tiene alguna duda de lo que siente por esa persona que conoció, no dude y consulte con su corazón.

Riqueza: Evite dejarse estar, ya que el desgano podría obstaculizar sus planes monetarios.

Bienestar: Hoy trate de cuidarse de las malas reacciones que podría manifestar en público.



LIBRA



Jornada oportuna para llevar a cabo sus proyectos. Antes que nada, deberá aclarar sus ideas para luego planificar.



Amor: Viva con plenitud sus emociones y fortalezca el vínculo amoroso, deje aflorar sus sentimientos.

Riqueza: Si bien ha cobrado y quiera comprarse todo lo que vea, sería bueno que cuide sus ahorros.

Bienestar: No se derrumbe emocionalmente, busque ayuda y consejo en sus amigos.



ESCORPIO



Sepa que será una jornada que transitará lleno de nuevos impulsos y luchará como un soldado por lo que quiere.



Amor: No se aísle. Si se encuentra solo, salga al mundo a buscar a su alma gemela.

Riqueza: Momento para concretar todos los asuntos relacionados con trámites legales.

Bienestar: Durante este día, no deje que los problemas familiares desaten su furia. Relájese.



SAGITARIO



Época oportuna para hallar nuevos ideales y ampliar los conocimientos. Rompa con la monotonía y anímese a los cambios profundos en la vida.



Amor: La Luna lo ayudará ordenar con naturalidad las cuestiones del corazón.

Riqueza: Hoy podría impresionarse ante el apoyo incondicional que le brindarán sus compañeros en el ámbito laboral.

Bienestar: Trabaje para controlar su impulsividad, le puede jugar en contra en las decisiones.



CAPRICORNIO



Etapa oportuna para que usted decida y acelere esas decisiones que aún tiene postergadas en la cabeza.



Amor: Sea consciente de lo que le ha dado a su pareja. Evite pedir más de lo que demuestra.

Riqueza: No descuide los intereses materiales en los proyectos que quiere emprender.

Bienestar: Halle una dieta equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podrían afectar su metabolismo.



ACUARIO



Es probable que las metas que se ha propuesto fracasen. Intente mantener la serenidad a cualquier precio durante la jornada.



Amor: Haga uso de su talento comprensivo, que lo ayudará a reencontrarse con los afectos.

Riqueza: Deberá hacerse cargo de sus problemas financieros y no culpar a los demás.

Bienestar: Intente probar con las terapias alternativas para combatir esas molestias y dolencias.



PISCIS



Hoy será el momento para que cambie y piense en una nueva vida. Nuevos caminos se abrirán y podrá resurgir internamente.



Amor: Aunque le de miedo, comprométase con la relación. Entréguese al amor verdadero.

Riqueza: Si bien no se siente cómodo, deberá asistir a esa reunión laboral, de lo contario, su jefe se molestará.

Bienestar: Visite y solicite a su medico los chequeos de rutina que realiza todos los años