Jorge Lanata fue deportado de Venezuela

Jueves, 27 de julio de 2017

El periodista estaba junto a dos asistentes, Martina Perdiguero y un camarógrafo





El periodista Jorge Lanata y dos colaboradores de su equipo, Martina Perdiguero y un camarógrafo, fueron deportados de Venezuela, donde habían viajado para hacer un informe sobre la crisis que vive el país caribeño.



Eduardo Porretti, Encargado de Negocios de la embajada argentina en Venezuela, quien está a cargo de la delegación diplomática, explicó que las autoridades locales declararon a Lanata y su equipo "inadmisibles" y que serán enviados en un vuelo de la aerolínea Copa desde Caracas rumbo a Panamá. Mañana a las 7:10 estarán de vuelta en Buenos Aires, agregó.





"No soy experto en leyes migratorias venezolanas, pero sí puedo decir que al parecer, él estaba queriendo desarrollar una actividad profesional para la cual no tenía la visa correspondiente, específicamente por su naturaleza de periodista", señaló Porretti en diálogo con TN.



"Hablé con él por teléfono hace un par de horas, e inmediatamente me vine al aeropuerto, y desde entonces no volví a hablar, están incomunicados. Entendemos que está bien, está en una suerte de habitación u oficina", comentó Porreti.



Fuentes diplomáticas confirmaron a Infobae que, efectivamente, Lanata y quienes lo acompañaban están incomunicados y les fueron retirados sus teléfonos celulares. Indicaron además que el lugar donde permanece demorado, una oficina de migraciones, está fuertemente custodiado por efectivos militares.



No es la primera vez que el régimen chavista impide el trabajo del conductor de Periodismo para Todos. En octubre de 2012, Lanata y su equipo fueron demorados antes de regresar a la Argentina, acusados de "espionaje".



En esa oportunidad, Lanata denunció que fue detenido "por los servicios de inteligencia bolivarianos". "Nos querían procesar por espionaje porque dimos a conocer la orden que tenían de vigilarnos acá, básicamente porque queríamos saber de dónde salió la orden y si había vínculos con el gobierno argentino", relató.