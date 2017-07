El Gobierno recibe a los movimientos sociales

Jueves, 27 de julio de 2017

Representantes de cuatro organizaciones se reunirán con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el secretario Carlos Pedrini. La aplicación de la Ley de Emergencia Social, el tema principal del encuentro





El último encuentro formal fue hace poco más de dos meses. Esta tarde, en medio de la campaña y de un clima de tensión electoral que se reproduce en las calles, el Gobierno recibirá a los movimientos sociales con los que mantienen diálogo desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, encabezados por Emilio Pérsico, del Movimiento Evita; Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa; Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. Los cuatro dirigentes tienen previsto sentarse a la mesa en el Ministerio de Desarrollo Social a las 14, frente a la ministra Carolina Stanley y el secretario Carlos Pedrini, uno de los principales nexos del Poder Ejecutivo -no el único- con las organizaciones sociales.



Los seis confluirán alrededor de un temario que tiene como principal punto el seguimiento de la ejecución de la Ley de Emergencia Social, prorrogada por decreto en marzo de este año. "Es el punto más grueso. Nosotros entendemos que no está ni siquiera ejecutado el 30% de las partidas presupuestarias, deberían alcanzar a 250.000 beneficiarios y hoy no llega ni siquiera a 110.000", explicó ayer a Infobae uno de los cuatro dirigentes que se sentará esta tarde a la mesa. Fuentes oficiales aseguraron, sin embargo, que las organizaciones incluyen en esa cuenta "solo a los beneficiarios de este año", y que el proceso arrancó en octubre del año pasado. Más allá del contrapunto, tanto desde el Gobierno como desde los movimientos sociales trataron de quitarle tensión al encuentro de esta tarde.





Sin embargo, la cercanía a las elecciones legislativas y el clima de crispación social le agregan un condimento extra a la reunión, que tendrá lugar un rato después de la marcha convocada para las 7 en el Obelisco por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) -el frente de Grabois que engloba a varias organizaciones-, la CCC y Barrios de Pie, bajo el lema "el hambre no espera".



Entre otras acciones, durante la jornada de protesta se dispondrán mesas para juntar firmas con "cortes parciales" a lo largo de toda la 9 de julio en las intersecciones con las principales avenidas: San Juan, Independencia, Belgrano, Av. de Mayo, Corrientes, Córdoba, Santa Fe.



"Esperamos que esta reunión abra el camino del diálogo. El

objetivo es seguir avanzando con lo estipulado por la ley de

Emergencia Social, aprobada en diciembre, y empezar a debatir el

proyecto de la Emergencia Alimentaria, ante los altos grados de

malnutricion detectados por las organizaciones en los barrios

humildes y la existencia de 6 millones de personas con hambre en

nuestro país", afirmó Daniel Menéndez en la previa de la movilización.



La presencia de Grabois, que mantiene una relación cordial con la ministra, cobra ahora más relevancia después de los duros cruces que el dirigente mantiene desde hace unos meses en Lanús, uno de los pocos distritos macristas de la tercera sección del conurbano bonaerese. El último, hace dos semanas, fue después de la polémica en torno al "Polaquito", el menor que detalló en un programa de televisión la marginalidad que sufre y los delitos que supuestamente había cometido. "Es un tema que también vamos a plantear, aunque la prioridad es la emergencia social y alimentaria. Hay una preocupación generalizada por los casos de gatillo fácil", adelantaron en el entorno del dirigente.





Si bien el diálogo entre los movimientos sociales es fluido, la víspera de la campaña electoral y el clima de agitación social que recrudeció en los últimos meses produjo un parate en la relación. "Hace bastante no nos reunimos formalmente", reconocieron desde el oficialismo. "Hay una sensación generalizada de que el clima de mayor diálogo que existía a principio de año se fue deteriorando", dijeron desde las organizaciones sociales. En ese sentido, el encuentro de esta tarde, destinado a analizar la marcha del Consejo de la Economía Popular, se torna más importante.