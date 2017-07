"Los diputados que defendieron a De Vido son los del pasado"

Jueves, 27 de julio de 2017

El ministro del Interior habló de la votación en el Parlamento. Además, se mostró optimista sobre los resultados de las elecciones: "Cambiemos va a ganar en todo el país, con una diferencia muy importante con el segundo"



El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, aseguró que los legisladores que evitaron la expulsión del Parlamento del ex ministro Julio de Vido "son los diputados del pasado".



"Los diputados que votaron ayer, que defendieron a De Vido, son los diputados del pasado, son los diputados de lo que era la Argentina antes del 10 de diciembre de 2015. Lo que ganó ayer fue la postura en contra de De Vido, lo que pasa es que no nos alcanzó el número para los dos tercios", enfatizó el funcionario.



En declaraciones a Radio La Red, el ministro negó presiones a gobernadores para influenciar sobre el voto de los diputados. "No apretamos, y además si hubiera sido así no nos fue bien. Eso (el apriete) forma parte del pasado. Los que plantean eso también tienen que cambiarse el chip, eso no tiene que ver con la Argentina de hoy", enfatizó.





En este sentido, Frigerio aseguró que ahora está en manos de los votantes la transformación del país. "Estoy convencido de que la gente con su voto va a determinar en qué país quiere vivir; estoy tranquilo de que la mayoría quiere fortalecer el cambio que se inició hace 18 meses y lo de ayer impulsa más la decisión de los argentinos para no volver al país de la impunidad", enfatizó.



Frigerio se mostró muy optimista respecto al resultado de los comicios. Según los números que maneja el Gobierno, el triunfo está asegurado. "Las encuestas dicen que Cambiemos va a ganar en todo el país, con una diferencia muy importante con el segundo", dijo el ministro y recordó que son "la única fuerza política con representación en todo el país".



Respecto a las encuestas en la provincia de Buenos Aires, el funcionario fue contundente: "Estamos convencidos de que (Esteban) Bullrich le gana a Cristina Kirchner".



Al ser consultado sobre el planteo del diputado nacional Eduardo Amadeo de expulsar a la ex mandataria si es elegida senadora, Frigerio aseguró que debe ser el Parlamento quien lo defina. "Eso lo van a tener que determinar los legisladores, que también es un cuerpo independiente. El Congreso es igual de independiente que el Poder Judicial y el Ejecutivo. Si el Congreso resuelve que hay que tomar la misma actitud que se tomó con De Vido, lo hará", enfatizó.





Para finalizar, el ministro también se mostró optimista respecto del avance en la justicia de las principales causas de corrupción. "Yo tengo la esperanza de que la Justicia avance cada vez más rápido en la investigación de estos hechos y todos los argentinos apostamos a que se termine la impunidad".



"Si acá hubo, como se plantea, una asociación ilícita hay que investigar a todos, desde el que tiró los bolsos (José López) hasta la jefatura política del país en esos años. No quiero que el Ejecutivo sea el que imparta la justicia, no corresponde", concluyó.