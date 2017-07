"Julio De Vido se victimizó y mintió, debe hacerse cargo" Jueves, 27 de julio de 2017 El jefe de Gabinete habló luego de la votación que confirmó la continuidad del ex ministro de Planificiación en Diputados y pidió "que la Justicia avance en una velocidad más fuerte". Críticas a la oposición: "Sólo ofrecen miedo y cinismo"



Luego de la votación que confirmó la continuidad de Julio De Vido como diputado, el jefe de Gabinete Marcos Peña le pidió a la Justicia que actúe "en una velocidad más fuerte" porque "es irritante y ofensivo para el argentino que pasen los años y las causas no avancen". También aprovechó para dirigirse al electorado: "La definición de si gana o no la impunidad la van a dar los argentinos en la votación, ahí van a definir qué valores quieren".



A pesar del fracaso del oficialismo en el intento de expulsar al ex ministro de Planificación de la Cámara de diputados, el funcionario evaluó que "fue un importante avance que estemos dando este debate". En ese sentido, resaltó que los integrantes del gobierno anterior "están teniendo que dar explicaciones, cosa que antes ni podía parecer posible, y eso ocurre porque existe un Cambiemos fuerte, un gobierno que apuesta a la transparencia, la independencia de poderes y que corta la lógica de una manera de gobernar".



El ministro coordinador analizó en TN las exposiciones de De Vido y de los diputados kirchneristas durante la sesión y consideró que "el Frente para la Victoria no pudo defenderlo, sólo hubo chicanas", en tanto que el ex ministro de Planificación apeló "al mismo libreto con el que gobernaron, victimizándose y mintiendo, pero en la práctica hay causas que debe explicar, debe hacerse cargo de lo que hicieron como gobierno". Al respecto, subrayó que "la corrupción generó accidentes de trenes, la falta de desarrollo y de futuro para muchos argentinos".



Los siete "olvidos" que tuvo De Vido en su mensaje al Congreso



La oposición sólo ofrece miedo y cinismo

Ya en tono de campaña, Marcos Peña aprovechó el fallido intento de expulsión de Julio De Vido para trasladar un pedido a los votantes: "La definición de si gana o no la impunidad la van a dar los argentinos en las urnas, ahí van a definir qué valores quieren".



En línea con el discurso que Cambiemos viene manteniendo, el jefe de Gabinete criticó a Cristina Kirchner, aunque sin mencionarla: "Tratan de pinchar la esperanza porque ellos no la pueden generar. Esconden las banderas con un partido político nuevo, ¿dónde está el orgullo y la coherencia?".



Finalmente, criticó con dureza a la oposición, aunque sin precisar a qué sectores: "Parece que hay muchos dirigentes que quieren que este proceso de transformación fracase. No tienen otra cosa que ofrecer más que miedo y cinismo".