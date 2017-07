Intensifican el operativo de búsqueda de la avioneta desaparecida Jueves, 27 de julio de 2017 El rastreo se extendió por tierra, agua y aire con más de 15 aeronaves. De todos modos, durante el miércoles no hubo resultados. Se cumplen tres días desde que se perdió su rastro





Pasan las horas y se incrementa el misterio por la avioneta que está desaparecida desde el lunes, cuando despegó del aeropuerto de San Fernando. Este miércoles el operativo se intensificó, con más de 15 aeronaves afectadas al operativo. Los procedimientos también se ampliaron por agua y tierra, sin embargo no aparecieron elementos que aporten a la gran incógnita sobre el paradero de la avioneta.



La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) precisó que las acciones desplegadas involucraron este miércoles "a más de 15 aeronaves

(entre helicópteros y aviones)", conjuntamente con "equipos terrestres y lanchas de rescates", en un intento por encontrar la avioneta con matrícula LV-MCV.



Precisamente, personal de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía de la

provincia de Buenos Aires, de la Fuerza Aérea Argentina, de Defensa Civil de San Fernando y de ANAC se involucraron en los operativos de búsqueda.



La ANAC destacó las dificultades que se presentan en el operativo, al cual calificó de "máxima complejidad" debido a "las grandes superficies de agua, fuertes corrientes y densidad de la vegetación". En consecuencia, "hay zonas que deben ser sobrevoladas en reiteradas ocasiones".





No hubo señales de que la baliza de emergencia de la avioneta se haya activado

Asimismo, se indicó que se amplió el patrón de búsqueda a otras zonas del delta, a raíz de declaraciones de isleños que dijeron haber escuchado el lunes una explosión, y en sectores de "tierra firme" del territorio bonaerense.



"El rastrillaje se extendió por tierra, agua y aire", puntualizó el vicecomodoro Daniel Falcinelli, y confirmó que "no hubo señales de que la baliza de emergencia de la avioneta (desaparecida) se haya activado".



El bimotor marca Mitsubishi, matrícula LV MCV, salió el lunes a las 14.24 del aeródromo de San Fernando con un plan de vuelo por el que estimaba llegar a las 18.30 a la terminal aérea de la localidad formoseña de Las Lomitas.



Seis minutos después de haber despegado y tras recorrer apenas 17 kilómetros la avioneta desapareció de los radares del aeródromo de San Fernando y los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza, y desde entonces no hubo más indicios de su rumbo.



El último intercambio entre la torre de control y el piloto demostró que la aeronave estaba a 1.500 pies de altura y no aparecía en los radares, aunque sin informar sobre una posible falla técnica o declararse en emergencia.