Adolescente se fugó de su casa porque no le dejan salir Miércoles, 26 de julio de 2017 La chica se llama Abigail Catherine Miño Coutinho. La Policía la semana pasada ya emitió un comunicado tras su desaparición





“Es cierto que no la dejo salir porque la cuido, y no me gusta cómo está la calle. Hablé con ella y me dijo que esto era un castigo para mí por eso”, contó Silvia, mamá de una adolescente de 14 años, que salió de su casa del barrio Pirayuí el miércoles pasado y no regresó. El último contacto que tuvo con su hija fue el viernes.