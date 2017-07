Randazzo no tendrá internas: rechazaron la lista de los candidatos de Ishii Miércoles, 26 de julio de 2017 El juez electoral confirmó que no cumple con requisitos. Así, el ex ministro no tendrá competidores en las PASO



El juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Culotta, rechazó la participación de los candidatos a diputados y senadores nacionales de la lista "Lealtad y Dignidad" del intendente de José C. Paz, Mario Ishii. Así, el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo es el único candidato y no tendrá internas en el Partido Justicialista.



Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado confirmó la decisión de la Junta Electoral del partido que impugnó la lista por dos irregularidades.



Una fue que la lista presentó sus candidatos fuera de término. Y la segunda fue que la Junta Electoral del partido fijó en sus requisitos que para oficializar la lista de candidatos a diputados y senadores nacionales tienen que cumplir con la presentación de las listas de candidatos municipales en al menos la mitad de las ocho secciones electorales de la provincia. Ese requisito tampoco lo cumplió.



La lista de Ishii lleva como candidato a diputado nacional al abogado Fernando Burlando y como senador a Gastón Yañez Bolton -jefe de Gabinete de José C. Paz- y apeló la decisión de la Junta.



El caso llegó al juez Culotta que requirió una serie de informes y confirmó la decisión. Ahora el caso puede ser apelado a la Cámara Electoral.



Esta es la segunda vez que la lista de Ishii es impugnada. Primero la Junta la había rechazado porque presentó fuera del plazo legal la documentación sobre avales y las aceptaciones de los cargos. Esa decisión también fue confirmada por Culotta pero luego la Cámara lo revocó y aceptó la participación de la lista.



Pero el caso llegó nuevamente a la Junta que ahora volvió a impugnarla. Faltan dos semanas y media para las internas del 13 de agosto y todavía no se definió si Randazzo será el único candidato de su espacio.