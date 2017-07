Mauricio Macri reforzará hoy la campaña en Tucumán Miércoles, 26 de julio de 2017 "Nosotros vamos por ellos", había dicho el gobernador peronista. En este marco, el presidente irá a apoyar la postulación de los precandidatos a diputados por esa provincia, encabezados por el ex titular del Plan Belgrano, José Cano



En el marco de la campaña nacional de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri llegará hoy a la provincia de Tucumán para reforzar el apoyo a los precandidatos a diputados de la lista del oficialismo, encabezada por el ex titular del Plan Belgrano, el radical José Cano.



El Presidente arribará al aeropuerto de Termas de Río Hondo a las 9:30 y recorrerá la provincia hasta la tarde. Durante su visita, compartirá actividades con jubilados, jóvenes militantes y trabajadores rurales.



La presencia del jefe de Estado en Tucumán ocurrirá pocos días después de declaraciones estridentes del gobernador peronista, Juan Manzur: "Macri viene por nosotros y acá la vamos a aguantar como hacemos los peronistas. Una vez más estamos de pie. Nos hicieron de todo y no pudieron. Ahora, nosotros vamos por ellos", había lanzado el fin de semana.



Además, un día antes de la llegada de Macri, el gobernador tucumano apuntó contra la gestión de Cambiemos mediante un video en su cuenta de Twitter. Allí pide "poner un freno al gobierno de Macri" y pronostica "más ajustes" después de las elecciones de octubre.



Por estas razones, hasta el martes por la noche no estaba en agenda un encuentro entre Macri y Manzur, y por cuestiones de seguridad tampoco trascendieron mayores detalles de las actividades del Presidente.





A propósito, el precandidato a diputado de Cambiemos, Alberto Colombres Garmendia, explicó: "Ya nos pasó, cuando damos agenda con anticipación desde el Gobierno, la provincia moviliza a gente para ir a agredir y lo queremos evitar".



La de este miércoles será la sexta visita del primer mandatario a Tucumán. En ocasiones anteriores sí se había mostrado junto a Manzur, pero en tiempos electorales el peronista tensó el vínculo con el oficialismo.