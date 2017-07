Cristina Kirchner, cuestionó al gobierno de Mauricio Macri Martes, 25 de julio de 2017 La ex presidente recorrió una fábrica textil en Moreno. "Hay que darle un trato especial a las Pymes, pero sobre todo hay que tener amor por la industria nacional", aseguró



La ex presidente y actual precandidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, visitó Moreno durante un nuevo día campaña electoral. Dialogó con trabajadores, con el dueño de una Pyme y recorrió una fábrica. Durante esa recorrida, criticó con dureza al gobierno nacional y aseguró que a la actual gestión "hay que ponerle límites".



"Hay que ponerle límites. Las elecciones sirven para que la gente le dé un mensaje al gobierno. Hay que marcar que el camino que tomaron es incorrecto y que el conductor está equivocado", afirmó Cristina, quién estuvo acompañada del intendente de Moreno, Walter Festa.



La ex mandataria comparó su gestión con la que actualmente lidera el presidente Mauricio Macri. "Yo siento que íbamos por una Autopista. Todos íbamos por el mismo camino. Como en toda autopista había autos más modernos, otros más antiguos, algunos embotellamientos, pero íbamos todos por la misma autopista. Ahora salieron de esa autopista y entraron a una ruta de una mano, un camino equivocado en el que ya hay ripio. El conductor tiene que advertir las señales que las cosas van mal", precisó.





Raúl, el titular de una de las empresas que visitó Cristina, le dijo a la candidata de Unidad Ciudadana que "solo tenemos resto hasta diciembre", debido a los problemas económicos que aquejan al sector industrial. "A pesar de la crisis decidimos no despedir ni un solo trabajador y vamos a tratar de aguantar", le aseguró el empresario.



El empresario trazó un panorama negro a raíz de la política de comercio exterior del gobierno. "La materia prima no la podemos importar. Pero el producto final, la tela, la puede importar cualquiera. Es una barbaridad. Hoy dejamos de ser competitivos. No exportamos más. Antes teníamos exportaciones por el 10 por ciento de nuestra producción y hoy es cero", le comentó a la ex presidente.



"Seguimos cobrando lo mismo y no llegamos a fin de mes. Los salarios están por debajo de la inflación y hay compañeros que no pueden pagar la luz y el gas", sostuvo Ramón, uno de los trabajadores que dialogó con Cristina. "Y ahora dicen que van a aumentar el IVA", advirtió .



Por su parte, el intendente de Moreno, quién acompaño a la ex presidente en la recorrida por la fábrica textil, aseguró que su municipio "sufre de la política de ajuste del gobierno nacional. La realidad de esta empresa y sus trabajadores se repite en cada lugar de Buenos Aires y la Argentina".





Por otra parte, la ex presidente se refirió a las Pymes. "Hay que darle un trato especial a las Pymes, pero sobre todo hay que tener amor por la industria nacional", sostuvo Cristina. Y agregó: "Un ejemplo es la pyme que hoy visitamos y el mito de la competitividad. Ellos ganaron una licitación para vender bolsas a Carrefour a una empresa de Vietnam".



"La productividad no se logra con flexibilización laboral. Se logra si hay consumo interno para que los trabajadores de esta Pyme, y de todas las demás, puedan ir a comprar y llenar muchas de las bolsas que ellos producen, así la empresa puede seguir vendiendo", finalizó Cristina.