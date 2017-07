Hay tres candidatos para ocupar la embajada argentina en los EEUU Martes, 25 de julio de 2017 El ex ministro de economía de la Nación y actual candidato en la ciudad de Buenos Aires renunció en abril pasado a la embajada argentina en los Estados Unidos y desde ese entonces el tema desapareció de la agenda del gobierno nacional.



En mayo asumió como canciller, en reemplazo de Susana Malcorra, Jorge Faurie. Para el nuevo ministro, el reemplazo en Washington es uno de los temas centrales de su gestión, pero espera directivas de la Casa Rosada.





Ya hay nombres y autonominados, pero el presidente Mauricio Macri pretende que el representante de su gestión logre lo que Lousteau no pudo: conseguir las prometidas inversiones. Por ahora, la Rosada tiene tres nombres fuertes y dos apellidos aislados.



La ex titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, tiene un perfil que gusta a muchos pero se le presenta un competidor pesado: el ministro de Producción, Francisco "Pancho" Cabrera. A ellos dos se le suma un tapado, su carpeta ya está en el escritorio de Macri: Martín Litwak, un joven y exitoso abogado argentino, radicado en los Estados Unidos, que cumple con todo el perfil PRO.



Litwak dejó todo en el 2003 y se radicó en las Islas Vírgenes Británicas. Desde ese entonces formó más de 50 fondos de inversión y entabló estrechas relaciones con los principales grupos económicos de la región. Con pasado en el Nacional de Buenos Aires y egresado de la UBA, el abogado ahora transita su vida entre Tórtola y los EEUU. Hoy es el CEO de Litwak-Partners.





Faurie opera desde el Palacio San Martín para que el reemplazante sea un diplomático de carrera, pero sus deseos quedaron casi sin aire. Cabrera ya sondeó sus chances e Isela dio a entender que no tiene en sus planes volver a la exposición pública. Lejos de Litwak y los dos ex miembros del macrismo, aparecen el ex titular de Hacienda, Alfonso Prat-Gay e incluso el economista Ricardo López Murphy. El ejemplo está claro: Macri quiere recuperar el tiempo perdido en la búsqueda de convencer al empresariado norteamericano. Además de la disputa política, en Balcarce 50 hay enojo con Lousteau porque consideran que no "hizo nada de lo que prometió". "Solo armó su campaña", agregan.



Litwak tiene una ventaja que lo pone en el tope de las candidaturas: su relación con la familia Trump y su círculo más íntimo. El nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, es uno de los amigos más íntimos del abogado argentino. La conexión con Scaramucci surge través de la Hedge Fund Association, de la cual es director regional para América Latina, una entidad que mantiene contactos con toda la industria financiera.



En las redes sociales, Litwak se presenta como Master en Finanzas, fondos de inversión y amnistías fiscales. "Siempre del lado de la libertad", sostiene. En julio tiró un centro mediante un tuit: "Me fui de Argentina hace 15 años y siempre volví de visita muchas veces x año. Con todos sus problemas, jamas la vi mejor q ahora" e incluso trató a Lousteau como "impresentable".



Para el Ejecutivo, solucionar la vacante en Washington es prioridad ya que consideran que la relación con los Estados Unidos es estratégica. Saben que los tiempos no se pueden dilatar más, aunque las elecciones corrigieron las prioridades. La pelea por estar cerca de Trump ya empezó, todo depende de Macri.