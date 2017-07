Finalmente Ricardo Centurión no continuará en Boca Martes, 25 de julio de 2017 Tras varios idas y vueltas, el mediocampista no continuará en el "Xeneize": se despidió de los hinchas a través de las redes sociales



La historia de Ricardo Centurión con Boca no tuvo final feliz. El mediocampista de 24 años utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje y expresar sus sensaciones por no poder sellarse su continuidad en la institución. Hubo una fuerte crítica a Daniel Angelici.





"No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir". La frase que corresponde a la letra del tema "Prohibido" del grupo de rock Callejeros fue la que empleó Centurión para anunciar su alejamiento definitivo del Xeneize. El futbolista había viajado a Europa para seguir su carrera en el Genoa, pero después de realizarse la revisión médica dio marcha atrás y no firmó contrato.



Regresó a Argentina y parecía encaminarse su permanencia en la institución con la que fue campeón del último torneo, pero luego de que su representante se reuniera con la dirigencia azul y oro, sus opciones se esfumaron.





"Lamentablemente estamos en un país en el que cuando uno se equivoca, en vez de ayudarlo, le sueltan la mano", se quejó Centurión, quien le apuntó directamente a Angelici y calificó de "poco serios" a los directivos.



El jugador agradeció a sus compañeros, al cuerpo médico y utileros, y consideró que "los demás me soltaron la mano" (¿incluyó a Guillermo Barros Schelotto y su cuerpo técnico en este grupo?).



En las últimas horas, habían salido a la luz las supuestas cláusulas con las que Boca estaba dispuesto a negociar la compra de su pase: limitación en las apariciones públicas y en las redes sociales y pago del contrato hasta el último día trabajado, teniendo latente la posibilidad de una rescisión.





Reina la incertidumbre en torno al destino del jugador que pertenece al San Pablo de Brasil y que hace algunas semanas había declarado que jugaba en Boca o se retiraba del fútbol.