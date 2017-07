Les iban a donar camiones para sus comunas pero no fueron al acto Martes, 25 de julio de 2017 Delegados de siete comunas de la provincia se ausentaron del evento protagonizado por el secretario de Vivienda, Domingo Amaya, y el precandidato a diputado José Cano. Los funcionarios nacionales denunciaron presiones por parte del gobierno de Juan Manzur a los jefes comunales



Les iban a regalar camiones. Eran importantes para el desarrollo de sus comunas. Pero nadie fue a buscarlos. Al menos siete delegados comunales de la provincia de Tucumán se negaron a recibir una donación por parte de la Secretaría de Vivienda y Hábitat y dejaron plantados al titular de la cartera nacional, Domingo Amaya, y al precandidato a diputado nacional, José Cano, en el lugar de la entrega.



Todo sucedió en una concesionaria de la capital tucumana y, de acuerdo con los funcionarios nacionales, los delegados no se hicieron presentes ya que se les prohibió participar del evento desde la gobernación provincial de Juan Manzur.



"No mezclemos lo institucional con lo político. ¿Estamos en tiempos de elecciones? Perfecto, hay que hacer política. Pero sin agresiones, sin insultos y sin falta de respeto", señaló un molesto Amaya en declaraciones publicadas por el diario La Gaceta.



Los camiones con volquetes estaban destinados a las comunas de Santa Cruz y la Tuna, Río Chico y Nueva Trinidad, Delfín Gallo, Villa de Leales, Santa Ana, Gastona y Belicha y Los Sarmientos. Son todas comunas con una afinidad conocida con Manzur.



"Algunos de los delegados dijeron que sentían mucha pena de no poder participar porque fueron hablados desde el Ministerio", se quejó Amaya.



En tanto, Cano también demostró su indignación contra los delegados, quienes habían gestionado incluso las compras junto a representantes del gobierno nacional.



"Tucumán es la única provincia que cuando viene un funcionario nacional, desde el Gobierno mandan gente a insultar. Si un delegado comunal no puede participar de una actividad que él gestionó, ¿de qué manera puede mejorar su comuna o resolver los problemas de la gente?", afirmó Cano.



Amaya continuó en la línea del precandidato a diputado y hasta comparó a Tucumán con los casos de las provincias de Salta y Jujuy: "Sólo aquí suceden estas barbaridades. No sé miedo a qué tienen".



Los dos funcionarios indicaron además que los propios delegados comunales instaron mediante cartas documento a la propia concesionaria a no entregarle los vehículos a cualquier individuo que no sea uno de los representantes de la conducción en las comunas.