Djokovic está en "un 99%" afuera del US Open Martes, 25 de julio de 2017 El médico del equipo serbio de Copa Davis dijo que casi no hay chances de que "Nole" pueda participar del último Grand Slam del año por una lesión en su codo derecho



La presencia de Novak Djokovic está prácticamente descartada para el próximo US Open. El serbio sufre una seria lesión en su codo derecho y estará de baja entre seis y doce semanas. El último Grand Slam del año, en tanto, comenzará el próximo 28 de agosto.



Zdenko Milikovic, médico del equipo serbio de la Copa Davis, confirmó la lesión del actual número cuatro del ranking ATP y deslizó que hay "un 99%" de chances de que se pierda el US Open.



"Tiene una contusión ósea debido a la excesiva acumulación de partidos. No paró lo suficiente. Novak apretó los dientes y jugó a pesar de tener una lesión grave. Hizo bien retirándose en Wimbledon ante Berdych, evitó algunas sobrecargas", dijo el profesional en declaraciones a la prensa de su país, que fueron recogidas por el diario As de España.



En principio, Djokovic va a descansar entre seis y doce semanas. No se descarta que el tiempo fuera de las canchas pueda extenderse aún más, incluso, hasta el final de la temporada.



"En este período no se le permitirá entrenar con la raqueta, pero se le permitirá hacer físico. Por supuesto, tendrá una terapia especial", precisó Milikovic y sostuvo que "la cirugía es la última opción".



El serbio, exnúmero uno del mundo, se ausentará así de la gira de cemento y, casi con seguridad, también del US Open, torneo que ganó en dos ocasiones (2011 y 2015).