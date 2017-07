Robaron $30 mil de una vivienda en barrio San Martín

Martes, 25 de julio de 2017

En el barrio San Martín en horas de la madrugada delincuentes rompieron la puerta de acceso, la barretearon e ingresaron al lugar, y se llevaron $30 mil. Los moradores dormían.

En un carro que habían utilizado los delincuentes quedaron aires acondicionados, una computadora y una heladera preparados para ser robados.





La propietaria de la casa contó detalles de lo sucedido.



“En el carro ya estaba todo listo para llevar... estaba la heladera, el aire, la computadora, y otros elementos de valor. También violentaron el auto, y como no tenían la llave lo puntearon”, expresó la mujer.



“Habitualmente me molestan mucho los ruidos de la calle y no escuchamos nada. Mi marido se levantó al baño y vio una luz prendida y ahí se encontró con la puerta rota. Y ahí me dijo que nos asaltaron” describió.



“Salieron por la puerta del garaje", contó.