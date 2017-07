Messi y Suárez convencieron a Neymar de quedarse

Lunes, 24 de julio de 2017

Según la prensa española, la reunión ocurrió el viernes por la noche en el hotel de Nueva Jersey donde se encuentra hospedado el plantel. Más tarde, Piqué dio la primicia mundial





Para muchos la salida de Neymar de Barcelona era un hecho. El astro brasileño continuaría su carrera en el PSG de Francia, club que pagaría los 222 millones de euros (254 millones de dólares) que dictamina su cláusula de rescisión. Sin embargo, en las últimas horas, la decisión del joven de 25 años dio marcha atrás.



Fue su compañero Gerard Piqué quien dio la primicia mundial al publicar en su cuenta de Twitter que Neymar "se queda" en Barcelona.



Pero horas antes, según el medio catalán Sport, un diálogo entre Lionel Messi y Luis Suárez, íntimos amigos del ex Santos, produjo que el propio Ney haya optado por seguir en el Barça y no fichar para el club de París como se estipulaba.





El viernes por la noche, en el Hotel Sheraton Parsippany de Nueva Jersey, el tridente ofensivo del elenco conducido por Ernesto Valverde se reunió en una de las habitaciones para hablar sobre el futuro del más joven. El objetivo de la conversación era claro: Neymar debía quedarse.



Más de una hora fue lo que duró aquella reunión en la que tanto el argentino como el uruguayo le explicaron, entre otros cosas, que no se podía ir ya que todavía les quedaban muchas cosas por ganar juntos.





Esta iniciativa por parte de los dos goleadores que tiene el conjunto culé repercutió en el capitán de la selección de Brasil, que culminó el diálogo con un "me quedo".



Solo queda esperar a que Neymar haga pública su decisión para dejar tranquilos a sus compañeros, cuerpo técnico, dirigencia y fanáticos del Barcelona.