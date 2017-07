Chacarita quedó a un paso de ascender a Primera

Lunes, 24 de julio de 2017

Con goles de Alejandro Aranda y Rodrigo Salinas, el "Funebrero" igualó 1-1 ante el "Torito" y estiró la ventaja sobre Guillermo Brown, que cayó ante Central Córdoba







Chacarita Juniors no pudo ante Nueva Chicago en Mataderos e igualó 1 a 1. El Funebrero tenía la posibilidad de subir a la Primera División si conseguía los tres puntos, pero ante este empate todo se definirá en la última fecha del torneo de la Primera B Nacional.



En el estadio Nueva Chicago, el visitante disputó el encuentro sabiendo que su rival directo por el ascenso, Guillermo Brown de Puerto Madryn, había perdido ante Central Córdoba por 2-1, resultado que le daba la chance de subir a la máxima categoría del fútbol argentino en caso de imponerse ante el Torito.



En el primer tiempo, el local tuvo un mejor rendimiento que su rival. Con mayor posesión del balón y un juego vertical, Nueva Chicago logró acechar varias veces el arco defendido por Emmanuel Trípodi.



A los 12 minutos, Christian Gómez recibió la pelota cerca del círculo central y metió un pase filtrado para habilitar a Alejandro Aranda, que mano a mano con el arquero definió cruzado para poner en ventaja a su equipo.





Con el 1-0 en el marcador, los dirigidos por Facundo Argüello comenzaron a dominar el partido sin respuesta alguna por parte de su rival.



Minutos más tarde, Gomito pudo haber ampliado la diferencia con un tiro libre desde la derecha. Mientras los jugadores esperaban el centro dentro del área, Gómez sacó un fuerte remate al arco, que fue desviado por Trípodi al saque de esquina.



En la segunda parte, el Torito no pudo mantener el ritmo de los primeros 45 minutos y permitió que la visita pase a controlar el duelo.



A los 29 del complemento, un córner desde la izquierda impulsado por Nicolás Oróz, de muy buen partido, fue aprovechado por Rodrigo Salinas para estampar el 1-1.



Con la igualdad y un rival de flojo rendimiento, el Funebrero se animó a buscar la hazaña que lo deposite en Primera. Pese a las constantes ocasiones generadas, Chaca no pudo obtener la victoria y debió conformarse con el punto.



Todo se podrá definir en la 46ª jornada, la última del campeonato, cuando el equipo encabezado por Walter Gastón Coyette reciba al campeón Argentinos Juniors, mientras que el conjunto patagónico hará lo propio con Boca Unidos.



Chacarita aún depende de sí mismo, por lo que un triunfo sobre el Bicho lo depositará en Primera. Sin embargo, si no consigue imponerse ante los de La Paternal, ascenderá de todas formas si Brown no le gana a los de Corrientes.



La posibilidad de un desempate también está abierta, ya que si los del Gran Buenos Aires igualan y los de Chubut consiguen una victoria, ambos clubes sumarán 77 unidades en la tabla de posiciones.