Un mediocampista de River seguirá su carrera en España Lunes, 24 de julio de 2017 Joaquín Arzura no seguirá en River. El futbolista tiene todo acordado para sumarse a préstamo al Osasuna de España.

Jugará allí por un año y el conjunto de Pamplona tendrá una opción de compra por su pase.



El ex Tigre no había sido tenido en cuenta por Marcelo Gallardo para la pretemporada que el plantel del "Millonario" se encuentra realizando en Orlando, Estados Unidos. Ante esta situación, Arzura decidió buscar nuevos rumbos.



Gustavo Goñi, representante del jugador, fue el encargado de confirmar el traspaso al Osasuna. Arzura, de 24 años, llegará este domingo a España. El lunes se realizará la revisión médica de rutina y luego firmará el contrato con su nuevo club.



Será la primera experiencia internacional para el nacido en Campana, que llegó a River -procedente de Tigre- en enero de 2016, a cambio de un millón y medio de dólares por el 60 por ciento de su pase. El jugador había sido un expreso pedido de Gallardo, pero no logró tener continuidad y "El Muñeco" decidió no tenerlo en cuenta de cara al inicio de la nueva temporada.