Julio De Vido solicitó ser sometido a juicio por jurados

Viernes, 21 de julio de 2017

El exministro de Planificación realizó el pedido mediante un escrito



El frente judicial no le da respiro a Julio De Vido: el diputado nacional debió correr por un momento la mirada del difícil escenario que vive en el Parlamento (quieren expulsarlo) para enfocarse en la causa por la tragedia de Once, donde también está complicado.



El abogado defensor Adrián Maloneay confirmó que esta mañana realizaron una presentación en la que fijaron posición acerca de la necesidad de reclamar a los jueces del tribunal que se evalúe que el juicio sea llevado adelante con la intervención de jurados ciudadanos.



La solicitud va en línea con la necesidad de "contar con un juicio justo, libre de presiones o sospechas políticas, que finalice con una sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial".



En este sentido, señala que ante un "inédito nivel de presiones que ejercen los poderes ejecutivo y legislativo sobre el judicial", con el Juicio por Jurados se busca "garantizar una setencia libre de sospechas vinculadas con las necesidades con las necesidades coyunturales de un gobierno".



La defensa considera que el exministro de Planificación no ha tenido la oportunidad de tener un proceso "regular y respetuoso" de los derechos que asisten a cualquier ciudadano que enfrenta un juicio penal de estas características.



"Estamos convencidos de que es la única forma de tener un juicio que garantice una respuesta institucional adecuada en un contexto tan enrarecido y tan sensible al aprovechamiento político", apunta.



Juicio por jurados



El sistema consiste en la elección de un jurado integrado por seis hombres y seis mujeres, elegidos por sorteo en base al padrón electoral.



La participación es considerada pública y obligatoria.



En el juicio, una vez expuestos los argumentos de las partes, la decisión queda en manos del Jurado, que debe decidir a partir de una deliberación secreta.