El Barcelona ya eligió al reemplazante de Neymar

Sábado, 22 de julio de 2017

El Barça quiere impedir la salida del brasileño, pero por las dudas mantiene al argentino en carpeta para cubrir el hueco en su delantera





El Paris Saint Germain insiste con arrancarle al Barcelona a Neymar por la cláusula de rescisión que asciende a 222 millones de euros y en el club español pretenden bloquear la puerta de salida, aunque también manejan un plan B por si se efectúa un fichaje que sería inédito para la historia del fútbol. Y Paulo Dybala es el apuntado por si el brasileño dice adiós.



Los franceses pretenden tener a la estrella paulista que conforma el temible tridente ofensivo con Luis Suárez y Lionel Messi y se pusieron en contacto con su entorno para tentarlo. Al margen de una suma inigualable en su salario, la oferta incluiría un altísimo monto al firmar el contrato, por encima de los 40 millones de euros que puso el Barça cuando lo compró al Santos.



Neymar mantuvo el hermetismo, pese a que en las últimas horas soltó algunas palabras y afirmó lo sabido: que está cómodo en Barcelona y por el momento no tiene decidido irse. Sin embargo, los medios españoles filtraron que el argentino de la Juventus es el principal candidato a cubrir la hipotética baja en el actual mercado (el secretario técnico Robert Fernández tiene su nombre anotado primero en la lista).



En más de una oportunidad, el cordobés de 23 años admitió que sería un sueño jugar en el Barcelona al lado de Messi, aunque siempre fue cauto y respetuoso ante su actual club. La operación no sería sencilla, puesto que la entidad italiana lo cotizaría en al menos 100 millones de euros, monto que no sería imposible para los catalanes, puesto que contarían con el ingreso de la venta de Neymar.





Josep Maria Bartomeu, presidente culé, fue contundente a la hora de referirse al tema: "Neymar tiene contrato por cuatro años y no está en el mercado". Y además, remarcó que esta compra complicaría al PSG en el fair play financiero que fomenta la UEFA. Pero ese ya sería un asunto ajeno.



Cabe recordar que el Barcelona está interesado hace tiempo en el italiano Marco Verratti, que milita en la institución parisina. Pero como el mediocampista acaba de cambiar de representante (ahora es manejado por Mino Raiola, de relación tirante con el Barça), prefirió cambiar el foco de atención.





Y alternativas como Antoine Griezmann (Atlético Madrid no lo soltará por su imposibilidad de realizar fichajes) y Osmane Dembélé (el Borussia Dortmund decidió no negociarlo en este mercado) quedaron desestimadas.