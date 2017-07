La camiseta de un club argentino, entre las 15 más lindas del mundo Viernes, 21 de julio de 2017 El diario inglés The Telegraph publicó un ranking con las camisetas más lindas e incluyó la de un equipo argentino



El diario inglés The Telegraph publicó un ranking con las 15 camisetas más lindas del mundo e incluyó la indumentaria de un equipo argentino. Se trata de Vélez Sarsfield, que además se llevó el mayor halago.



"No hay un trío de camisetas más finas en el fútbol mundial", describió en relación a la camiseta titular, la suplente y la tercera del Fortín, que figura en el puesto 15. El medio además destacó los títulos locales e internacionales del equipo de Liniers.



En primer lugar, The Telegraph colocó la camiseta suplente del Bayern Múnich de Alemania. En tanto, segunda aparece la del Benfica de Portugal, mientras que completa el podio la del Brondby de Dinamarca.