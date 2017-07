Gobierno provincial fijó cronograma de sueldos con nuevos aumentos

Sábado, 22 de julio de 2017

El Ministro de Hacienda confirmó que los salarios se pagarán del 26 al 28 de este mes. Habrá mejoras para docentes y Vialidad.







El mi­nis­tro de Ha­cien­da y Fi­nan­zas, En­ri­que Vaz To­rres, con­fir­mó que, con au­men­tos pa­ra los sec­to­res Do­cen­te y de Via­li­dad, en­tre el 26 y 28 pró­xi­mo la Pro­vin­cia abo­na­rá los ha­be­res de ju­lio a 75 mil agen­tes, ac­ti­vos y pa­si­vos, de­pen­dien­tes de la ad­mi­nis­tra­ción pú­bli­ca pro­vin­cial.





“E­je­cu­tan­do la po­lí­ti­ca sa­la­rial re­suel­ta por el go­ber­na­dor Ri­car­do Co­lom­bi, los agen­tes del sec­tor Do­cen­te per­ci­bi­rán un blan­queo de 300 pe­sos, y los de Via­li­dad Pro­vin­cial de 250 pe­sos”, ade­lan­tó Vaz To­rres.

El ti­tu­lar de la car­te­ra eco­nó­mi­ca co­rren­ti­na in­for­mó que la me­jo­ra sa­la­rial en el sec­tor Do­cen­te al­can­za­rá a 40 mil pues­tos la­bo­ra­les y en Via­li­dad Pro­vin­cial a unos 450. “Con el blan­queo de $945, en el año, el suel­do bá­si­co do­cen­te pa­sa­rá de $4.812 a $5.757 en 2017”, de­ta­lló el mi­nis­tro Vaz To­rres.

“Con las me­di­das apli­ca­das du­ran­te el año, en la eje­cu­ción de la po­lí­ti­ca sa­la­rial, los agen­tes del sec­tor Via­li­dad pro­vin­cial acu­mu­la­rán la su­ma re­mu­ne­ra­ti­va de $1.000 a fin de 2017”, ma­ni­fes­tó el je­fe de la car­te­ra eco­nó­mi­ca pro­vin­cial.

“Es­te mes tam­bién el Go­bier­no pro­vin­cial su­mó otros $40 mi­llo­nes a la in­ver­sión sa­la­rial en con­cep­to del plus men­sual, re­mu­ne­ra­ti­vo no bo­ni­fi­ca­ble, au­men­tan­do de $2.300 a $2.700 de bol­si­llo. Es­ta de­ci­sión del go­ber­na­dor Co­lom­bi sig­ni­fi­có una me­jo­ra del 108% del be­ne­fi­cio en lo que va del año; en ene­ro el plus era de $1.300”, re­cor­dó el fun­cio­na­rio.

El fun­cio­na­rio pro­vin­cial tam­bién ade­lan­tó que en agos­to pró­xi­mo per­ci­bi­rán sus ha­be­res con au­men­tos los agen­tes de los sec­to­res Ad­mi­nis­tra­ción Cen­tral y Se­gu­ri­dad. Ade­más se li­qui­da­rán con me­jo­ras pa­ra los be­ne­fi­cios de Sa­la­rio Fa­mi­liar, co­mo la Asig­na­ción por Hi­jo y la Asig­na­ción por Per­so­na Dis­ca­pa­ci­ta­da a Car­go.

“En agos­to, la Asig­na­ción por Per­so­na Dis­ca­pa­ci­ta­da a Car­go pa­sa­rá de $1.300 a $1.500, me­jo­ra que al­can­za­rá a 1.300 be­ne­fi­cia­rios; y la Asig­na­ción por Hi­jo, de $620 a $820, e im­pac­ta­rá a 39 mil be­ne­fi­cia­rios”, afir­mó Vaz To­rres.

En tan­to, los agen­tes del sec­tor Ad­mi­nis­tra­ción cen­tral per­ci­bi­rán los ha­be­res de agos­to con un nue­vo au­men­to del cin­co por cien­to en la asig­na­ción de cla­se de to­das las ca­te­go­rí­as, al­can­zan­do a 17,5 mil pues­tos la­bo­ra­les. Y los de Se­gu­ri­dad, con una me­jo­ra del cin­co por cien­to en el Va­lor Pun­to; es­ta me­di­da al­can­za­rá a nue­ve mil pues­tos la­bo­ra­les.